KTT Terbaru yang Disponsori Washington Bertujuan untuk Membawa Stabilitas ke Timur Tengah, Tetapi Didasarkan pada Kebijakan yang Sudah Ketinggalan Zaman*

Minggu lalu, pejabat Otoritas Palestina (PA) bertemu dengan 'rekan-rekan' Zionis Israel mereka di kota Sharm el-Sheikh Mesir berusaha untuk mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak dalam 4-6 bulan ke depan. Pejabat Mesir, Yordania, dan AS juga mengambil bagian dalam diskusi, yang berfungsi sebagai kelanjutan dari KTT keamanan serupa yang disponsori AS, yang diadakan di Aqaba, Yordania, pada bulan Februari. Departemen Luar Negeri AS merilis Komunike Bersama pada 19 Maret, yang mengonfirmasi bahwa semua pihak di Sharm el-Sheikh telah menyetujui sejumlah langkah yang relatif ambigu untuk mencapai keadaan tenang di Tanah Suci itu.KTT tersebut, terlepas dari niatnya yang diharapkan, sejauh ini gagal memberikan dampak nyata di lapangan dalam hal membawa ketenangan antara Palestina dan Zionis Israel. Tak lama setelah pertemuan itu, seorang pria bersenjata Palestina menembaki para pemukim Zionis Israel di kota Hawara, Tepi Barat. Ini kembali memicu serangan kekerasan oleh pemukim Zionis Israel terhadap warga Palestina di desa-desa sekitarnya.Insiden serupa terjadi selama KTT Aqaba bulan Februari. Kemudian serangan pembalasan para pemukim disebut sebagai "pogrom", dan meskipun yang terbaru tidak separah itu, mereka terus memicu konfrontasi lebih lanjut.Pemerintahan Biden telah mengirim sejumlah delegasi ke wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir, kunjungan paling terkenal datang dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Kepala Pentagon Lloyd Austin. Menyusul kedua kunjungan tersebut dan terlepas dari deklarasi melalui media bahwa Zionis Israel telah berkomitmen untuk menghormati seruan Washington untuk menghentikan perluasan pemukiman ilegal dan serangan militer yang kejam di dalam Tepi Barat, kepemimpinan di Tel Aviv** menunjukkan hal yang sebaliknya.Di pihak Otoritas Palestina, AS telah mempresentasikan apa yang sekarang dikenal sebagai Rencana Fenzel, yang berupaya untuk menciptakan pasukan PA yang dilatih Amerika yang akan menangani kelompok bersenjata Palestina yang baru dibentuk di Tepi Barat. Masalah dengan rencana semacam itu adalah hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan, karena penentangan publik yang meluas terhadapnya di dalam wilayah pendudukan dan dukungan publik yang luar biasa untuk kelompok bersenjata. Bahkan bisa mengakibatkan pemberontakan terhadap PA itu sendiri.Posisi Washington dalam konflik terus memberikan basa-basi untuk solusi dua negara, tetapi dengan peringatan bahwa pemerintahan Biden menolak untuk memberikan dukungannya kepada Zionis Israel dan menghukum Tel Aviv karena melanggar garis merahnya sendiri. Di masa lalu, karena relatif stabilnya kancah politik Zionis Israel dan pragmatisme pemerintah Israel berturut-turut, Tel Aviv mampu melanggar garis merah AS dalam isu-isu seperti perluasan permukiman dan eskalasi konflik, karena Tel Aviv selalu dapat mengambil keputusan yang ringkas dan padat. langkah-langkah yang dihitung yang membuat setiap uptic kekerasan di bawah kendalinya. Realitas hari ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempertahankan kekuasaannya dengan menyetujui tuntutan partai Zionisme Religius, yang memegang jumlah kursi terbesar kedua dalam koalisi yang berkuasa.Netanyahu menghadapi oposisi massa dan pembangkangan sipil dari ratusan ribu warga Israel yang menentang reformasi peradilan yang diusulkan pemerintahnya. Reformasi ini, jika diberlakukan, pada dasarnya akan menghilangkan peran pengawasan mahkamah agung Zionis Israel atas pemerintah, memicu perbedaan pendapat bahkan dari dalam tentara cadangan dan angkatan udara Israel. Sementara itu, mitra koalisi sayap kanan yang sama dari pemerintah pimpinan partai Likud Netanyahu yang mendorong reformasi peradilan juga mendorong agenda anti-Palestina mereka.Menteri keuangan Zionis Israel, Bezalel Smotrich, yang juga memiliki pengawasan khusus atas Tepi Barat, memiliki latar belakang pemukim Zionis Israel dan politiknya tidak dihitung seperti sekutu partai Likudnya. Baru-baru ini, Smotrich terpaksa meminta maaf setelah meminta pemerintah untuk "menghapus" seluruh kota Palestina, segera setelah pemukim ekstremis membakar ratusan rumah dan kendaraan di sana.Menyusul KTT keamanan Sharm el-Sheikh, yang bertujuan untuk membawa Yordania lebih dekat ke Israel untuk menciptakan ketenangan, Smotrich menyampaikan pidato di Paris di mana dia menyatakan "tidak ada yang namanya orang Palestina", sambil berdiri di samping peta, yang termasuk bagian dari Yordania, Suriah, dan Arab Saudi, sebagai bagian dari Zionis Israel. Parlemen Yordania menanggapi dengan memberikan suara untuk merekomendasikan pengusiran duta besar Zionis Israel.Demikian pula, menteri keamanan Zionis Israel, Itamar Ben Gvir, yang juga seorang pemukim Tepi Barat, memprovokasi kemarahan Yordania di Dewan Keamanan PBB setelah serangan provokatif ke Masjid al-Aqsa pada bulan Januari. Pemerintah Zionis Israel telah mengajukan dua undang-undang anti-Palestina yang sejauh ini telah melewati tahap awal dan yang berusaha untuk memperkenalkan hukuman mati dan pencabutan kewarganegaraan dari warga Palestina di dalam Zionis Israel, jika mereka melakukan serangan terhadap warga Zionis Israel. Itamar Ben Gvir juga memperkenalkan taktik garis keras baru untuk menghukum tahanan politik Palestina, memicu pembangkangan sipil dan deklarasi mogok makan yang meluas.PM Israel Benjamin Netanyahu, pada dasarnya, disandera oleh para ekstremis dalam koalisinya. Kelangsungan pemerintahannya tidak hanya bergantung pada dukungan dari partai Zionisme Religius, mereka juga dapat menjaganya dari tuntutan pidana dalam persidangan korupsi yang sedang berlangsung jika mereka mengesahkan undang-undang yang memberikan kekebalan kepada PM yang duduk. Masalah reformasi yudisial yang baru diusulkan memberikan konteks yang penting. Presiden Zionis Israel Isaac Herzog telah memperingatkan reformasi dapat memicu perang saudara jika disahkan. Jika PM tidak mundur atas implikasi tersebut, hampir tidak ada harapan bahwa dia akan mencegah langkah-langkah eskalasi yang diminta oleh para menteri Agama Zionisme terhadap Palestina, melalui dialog yang tidak mengikat dengan AS, PA, Yordania, dan Mesir.Dukungan tanpa syarat pemerintah AS saat ini untuk Zionis Israel tidak hanya memberi pemerintah Netanyahu lampu hijau untuk meningkatkan ketegangan ketika dianggap perlu, tetapi juga mengisolasi pemain regional seperti Yordania dan Mesir.Hubungan dekat AS dengan Amman dan Kairo memainkan peran integral dalam mempertahankan pengaruh Washington di Timur Tengah, namun, kebijakan Zionis Israel yang sudah ketinggalan zaman mungkin akan menantang aliansi ini juga. Melemparkan uang ke PA untuk bekerja sama lebih jauh dengan Zionis Israel dan untuk membentuk pasukan khusus untuk melawan kelompok bersenjata Palestina juga tidak akan menghalangi kelanjutan perjuangan bersenjata di Tepi Barat. Satu-satunya jalan ke depan adalah memainkan tangan yang seimbang, yang jelas-jelas ditolak oleh Presiden AS Joe Biden.*Robert Inlakesh adalah analis politik, jurnalis, dan pembuat film dokumenter yang saat ini berbasis di London, Inggris. Dia telah melaporkan dari dan tinggal di wilayah Palestina dan saat ini bekerja dengan Quds News. Direktur 'Mencuri Abad Ini: Bencana Palestina-Israel Trump'.**Rusia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, seperti yang ditunjukkan di situs web Departemen Konsuler Kementerian Luar Negeri Rusia