Akademisi: Genosida Rezim Israel Menjadi Lebih Terbuka

IslamTimes - Rezim Zionis Israel selalu memiliki kecenderungan untuk memusnahkan orang-orang Palestina, tetapi sekarang genosida menjadi lebih terbuka, menurut seorang akademisi.

David Miller, seorang kritikus terkemuka tindakan agresi Zionis Israel terhadap Palestina, yang telah dipecat karena sikap anti-Zionisnya dari Universitas Bristol pada tahun 2021, mengkritik "pendekatan fasis" Zionis Israel dan kecenderungannya untuk mengusir warga Palestina.Zionisme “semakin bergerak ke arah pendekatan fasis. Jadi genosida semakin terbuka, tapi kecenderungannya sudah ada sejak awal,” katanya.Pada bulan Februari, Times of Israel yang diluncurkan lebih dari 11 tahun yang lalu untuk menjajakan propaganda Zionis Israel, menerbitkan artikel dengan judul “anak-anak Palestina adalah bahan peledak masa depan?”Beberapa berpendapat bahwa tajuk utama dapat dipahami sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan genosida terhadap anak-anak Palestina.“Mereka harus memiliki kecenderungan ingin mengusir warga Palestina. Kecenderungan itu hanya menunjukkan dirinya secara lebih telanjang sekarang dan kita sekarang melihat, bahkan dalam judul-judul seperti Times of Israel, genosida promosi telanjang, ”kata Miller.Selain artikel baru-baru ini, pada tahun 2014, Times of Israel menyerukan genosida terhadap warga Palestina di artikel lain oleh Yochanan Gordon dengan tajuk yang sangat menghasut “Ketika genosida diperbolehkan.”Dalam karya tersebut, Gordon membandingkan invasi darat ke Gaza, yang dilakukan oleh militer Israel dengan pertandingan bola basket NBA. Karyanya mengecam politisi dan saluran berita karena menunjukkan jumlah yang dibunuh oleh Zionis Israel selama kampanye yang melihat lebih dari 2.000 orang Palestina dimusnahkan.Dia mengakhiri omelannya dengan kalimat berikut: “Jika para pemimpin politik dan pakar militer menentukan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuannya mempertahankan perdamaian adalah dengan genosida, apakah diperbolehkan untuk mencapai tujuan yang bertanggung jawab ini?”Menyusul reaksi online yang signifikan, artikel itu dihapus oleh The Times of Israel editor, Miriam Herschlag yang mengklaim itu melanggar pedoman editorial situs web.Miriam Herschlag memiliki sejarah menerbitkan karya-karya yang ditulis dengan melayani tentara Zionis Israel untuk mempercantik citra tentara pendudukan. Ketika ditantang secara online dan ditanya apakah publikasi karya tersebut melibatkan militer secara langsung, jawabannya mengelak.Miller menjelaskan bahwa penulis artikel Gordon adalah anggota sekte ekstremis Zionis, Chabad Lubavitch.Faksi agama Chabad dipegang oleh badan intelijen Zionis, Shin Bet, untuk bertanggung jawab atas sebagian besar serangan balas dendam "label harga" terhadap warga Palestina termasuk pembunuhan.“Serangan label harga sebagian besar dilakukan di bagian tertentu Tepi Barat oleh kelompok yang dikenal sebagai pemuda puncak bukit, … jadi, kami melihat dorongan nyata di sini untuk serangan langsung terhadap warga Palestina dan pembunuhan warga Palestina” Miller menyimpulkan.[IT/r]