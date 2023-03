Perang Kata Sekutu: Ben-Gvir Mengatakan 'Israel' Bukan Lagi Bintang Lain di Bendera AS

IslamTimes - Ketegangan antara AS dan entitas Zionis sedang meningkat, dengan apa yang disebut Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington “perlu memahami bahwa Israel adalah negara merdeka dan” bukan bintang lain di bendera AS.”

Menteri sayap kanan Zionis Israel menanggapi kritik luar biasa Presiden AS Joe Biden terhadap rencana Tel Aviv untuk merombak sistem peradilan di entitas Zionis.“Sementara Zionis Israel menghargai rezim demokratis di sana (AS), justru untuk kawasan inilah mereka perlu memahami bahwa Zionis Israel adalah negara merdeka dan tidak lagi menjadi bintang di bendera AS,” kata Ben-Gvir kepada Radio Angkatan Darat Israel di Rabu (29/3) pagi.“Harus jelas di seluruh dunia – orang-orang di sini pergi ke pemilu dan mereka punya keinginan sendiri,” tambahnya, seperti dikutip dari The Times of Israel.Biden mengatakan pada hari Selasa (28/3) bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu tidak akan diundang ke Gedung Putih dalam waktu dekat, dan mendesaknya untuk membatalkan rencana reformasi peradilan.“Seperti banyak pendukung kuat Israel, saya sangat prihatin. Saya khawatir mereka meluruskan ini. Mereka tidak dapat melanjutkan jalan ini. Netanyahu tidak akan diundang ke Gedung Putih dalam waktu dekat,” kata Biden seperti dikutip media AS.“Zionis Israel adalah negara berdaulat [yang] membuat keputusannya atas kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri, termasuk dari sahabat terbaik,” kata Netanyahu, sebagai tanggapan yang kemungkinan menambah lebih banyak bahan bakar ke api.Likud Bereaksi dengan MarahSementara itu, anggota koalisi Netanyahu bereaksi keras pada Rabu (29/3) pagi atas pernyataan Biden.Likud MK Nissim Vaturi melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa rezim Zionis “mungkin lebih demokratis” daripada Amerika dan menuduh mantan presiden AS Barack Obama menyebabkan kematian tentara Israel selama perang Israel 2014 di Jalur Gaza.“Jika kami perlu melindungi diri kami sendiri, kami akan melakukannya tanpa AS jika AS tidak mendukung kami,” katanya kepada Radio Israel 103FM.Rekan Likud MK Dan Illouz mengatakan: “Intervensi berulang dari pemerintah AS tidak menunjukkan hubungan antara teman dan tidak dapat diterima. Kebijakan internal Israel hanya milik Israel, dan harus tetap seperti ini.”“Pemerintah Netanyahu Merusak Hubungan dengan AS”Di sisi lain, Pemimpin Oposisi Yair Lapid tweet Rabu pagi: “Selama beberapa dekade, Zionis Israel adalah sekutu terdekat AS. Pemerintah paling ekstrim dalam sejarah negara merusak ini dalam tiga bulan.”Benny Gantz, pemimpin partai oposisi Persatuan Nasional, menyebut komentar Biden sebagai "seruan untuk membangunkan pemerintah Zionis Israel," menambahkan: "Kerusakan hubungan kita dengan AS, teman terdekat kita dan sekutu terpenting kita, adalah sebuah pukulan strategis.”Pemimpin partai buruh Merav Michaeli mengatakan bahwa Biden telah “mengatakan dengan caranya sendiri bahwa Netanyahu berbahaya bagi Zionis Israel. Inilah saatnya bertindak untuk menggantikan pemerintahan yang berbahaya ini.”[IT/r]