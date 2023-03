Lingkaran Israel: Pemerintahan Biden Ingin Netanyahu Dicopot

IslamTimes - Dampak dari keretakan politik baru-baru ini antara pemerintah Zionis Israel dan pemerintah AS terus membayangi entitas Zionis saat lingkaran yang bersangkutan mulai memperingatkan bahaya kehilangan dukungan Washington.

Presiden AS, Joe Biden, telah meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu untuk meninggalkan apa yang disebut 'reformasi peradilan'. Namun, yang terakhir menanggapi dengan menyatakan bahwa Zionis 'Israel' tidak akan tunduk pada "tekanan asing", yang menunjukkan potensi krisis dalam hubungan AS-Zionis Israel.Para pejabat AS telah menganggap bahwa ketegangan politik di Zionis 'Israel' atas perombakan peradilan merupakan pukulan bagi upaya mereka untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah untuk mencurahkan semua kemampuan untuk menghadapi Rusia dan China, menurut laporan TV Al-Manar.Zionist Channel 11 mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden sekarang lebih suka melihat Netanyahu keluar dari jabatannya, menambahkan bahwa Washington menunjukkan kekhawatiran tentang insiden di Zionis 'Israel' dan mengabaikan sikap anti-AS pejabat Likud.Wartawan Oudi Segel mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dapat menjamin keamanan entitas tersebut, memperingatkan bahwa kehilangan dukungan AS akan membuat Zionis Israel kehilangan “Iron Dome” dan pesawat tempur F-35.Pakar Zionis juga memperingatkan bahwa Zionis Israel akan kehilangan dukungan AS terhadap prosedur hukum organisasi internasional.Esrael Zef, seorang pensiunan perwira militer, mencatat bahwa Zionis ‘Israel’ telah menaruh semua telurnya di keranjang AS yang menimbulkan bahaya strategis, sementara Iran berhasil memperluas hubungan dengan kekuatan dunia, termasuk Rusia dan China.[IT/r]