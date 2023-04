Analis: Sanksi Ekonomi AS 'Menjadi Bumerang' seperti yang Ditunjukkan dalam Kesepakatan Iran-Saudi

IslamTimes - Para ahli mengatakan penggunaan sanksi ekonomi Amerika Serikat adalah "bumerang" karena mengarah pada strategi "melihat ke Timur" yang terlihat ketika China menengahi kesepakatan antara Iran dan Arab Saudi untuk melanjutkan hubungan diplomatik.

Berbicara selama webinar online pada hari Kamis (30/3) yang diselenggarakan oleh Pusat Arab Washington DC, Barbara Slavin mengatakan bahwa Washington perlu "memikirkan kembali" pendekatannya."Saya akan menganjurkan bahwa itu berarti Amerika Serikat harus memikirkan kembali pendekatannya, terutama terhadap penggunaan sanksi ekonomi, yang menurut saya semakin menjadi bumerang," kata rekan terkemuka di Stimson Center."Kita harus memastikan bahwa kita mempertahankan hubungan tidak hanya dengan negara-negara di kawasan itu tetapi juga dengan China untuk memastikan bahwa kita tidak menempatkan diri kita dalam situasi di mana kita tidak lagi mampu menengahi perjanjian di antara musuh," tambahnya.Pernyataan tersebut muncul saat Teheran dan Riyadh setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik awal bulan ini setelah pembicaraan intensif yang dimediasi oleh China di Beijing. Pengamat mengatakan perjanjian itu dapat meningkatkan stabilitas di kawasan sambil mencatat bahwa itu merupakan pukulan bagi hegemoni AS di kawasan itu di tengah meningkatnya kekuatan China.Menurut Slavin, kesepakatan itu mungkin menjadi bagian dari strategi "melihat ke Timur" karena Iran dan Arab Saudi sebagai dua produsen minyak utama meningkatkan hubungan dengan China yang merupakan konsumen minyak terbesar.Dia juga mengatakan bahwa tren tersebut berpotensi mengarah pada "de-dolarisasi" di tahun-tahun mendatang karena produsen minyak mungkin mempertimbangkan untuk menjual produk mereka dalam yuan.Para ahli dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ketidakefektifan sanksi karena China telah muncul sebagai saingan yang setara dengan AS di pasar keuangan internasional. Dalam perkembangan besar minggu ini, China dan Brasil membuat kesepakatan untuk membuang dolar AS ketika saling membayar untuk barang perdagangan.Kesepakatan itu akan memungkinkan China, saingan utama hegemoni ekonomi AS, dan Brasil, ekonomi terbesar di Amerika Latin, untuk melakukan perdagangan besar-besaran dan transaksi keuangan secara langsung, menukar yuan dengan reais dan sebaliknya alih-alih melalui dolar.Awal bulan ini, seorang ahli mengatakan sanksi yang dijatuhkan Barat telah terbukti merugikan diri sendiri karena telah memaksa negara-negara yang ditargetkan untuk bergabung melawan Amerika Serikat dan mendorong kemandirian ekonomi di antara mereka.“Sanksi-sanksi ini telah menjadi bumerang dan mereka telah menyatukan dunia melawan Amerika Serikat,” John Bosnitch, seorang jurnalis dan aktivis yang berbasis di Beograd, mengatakan kepada Press TV, mengutip keberhasilan Serbia, Kuba, dan Rusia dalam menetralisir sanksi tersebut.Dia mengatakan bahwa meskipun ada sanksi sepihak, Iran dan negara-negara lain yang diboikot menjadi lebih mandiri.“Selama tahun 1990-an, ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi di Serbia [setelah Perang Yugoslavia], Serbia mengembangkan seluruh industri baru dan produksi otonom di dalam negeri, menghilangkan kebutuhan akan banyak impor dari Barat,” katanya. “Hal yang sama, tentu saja, terjadi dengan Kuba.”[IT/r]