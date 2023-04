Shoigu: AS Memeras Bangsa untuk Memerangi Moskow dan Beijing

IslamTimes - Washington menggunakan berbagai bentuk pemaksaan karena mendorong untuk menciptakan aliansi regional yang ditujukan untuk melawan saingan geopolitiknya, termasuk Moskow dan Beijing, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu.

Dia berbicara kepada rekan-rekannya yang mewakili anggota lain dari Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) pada pertemuan di New Delhi.“Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya diterapkan pada negara-negara merdeka melalui penggunaan pemerasan terbuka, ancaman, 'revolusi warna', kudeta, dan penyebaran disinformasi yang terang-terangan. Semua alat itu sejak lama menjadi kartu panggil Barat,” kata menteri, Jumat (28/4).Tujuan AS dan sekutunya adalah melemahkan dunia multipolar yang muncul dan mempertahankan dominasi mereka, menurut Shoigu. Washington memilih untuk membongkar sistem keamanan global dalam mengejar ambisinya dan menarik diri dari berbagai perjanjian dengan Rusia, kata menteri kepada hadirin.Shoigu mengatakan bahwa Moskow telah berusaha meredakan ketegangan dengan NATO melalui diplomasi pada tahun 2021, tetapi proposalnya ditolak oleh Barat, membuktikan bahwa mereka tidak mau menjalin kemitraan yang setara dengan Rusia.Menteri menafsirkan konflik Ukraina sebagai contoh nyata dari "kebijakan kriminal" Amerika. Tujuan AS di dalamnya adalah untuk “menimbulkan kekalahan strategis di Rusia, menciptakan ancaman bagi China dan mempertahankan posisinya [hegemonik],” kata Shoigu.Pejabat itu mengecam pasokan senjata Barat ke Kiev, menyatakan bahwa mereka hanya memperpanjang permusuhan dan menciptakan risiko tambahan bagi Eropa dan seluruh dunia. Dia mengatakan senjata itu “menuju pasar gelap dan selanjutnya ke tangan organisasi teroris.”[IT/r]