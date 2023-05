WhatsApp Bisa Menghilang dari Inggris Karena Masalah Privasi

IslamTimes - Pemerintah Inggris berisiko berjalan sambil tidur ke dalam konfrontasi dengan WhatsApp yang dapat menyebabkan aplikasi perpesanan menghilang dari Inggris, para menteri telah diperingatkan, dengan opsi untuk resolusi damai yang akan segera habis.

Di tengah barisan adalah RUU keamanan online, sebuah undang-undang besar yang akan menyentuh hampir setiap aspek kehidupan online di Inggris. Lebih dari empat tahun dalam pembuatan, dengan delapan menteri luar negeri dan lima perdana menteri terlibat dalam penyusunannya, RUU, yang sedang diproses melalui House of Lords, panjangnya lebih dari 250 halaman. Daftar isi saja mencakup 10 halaman.RUU tersebut memberi Ofcom kekuatan untuk memberlakukan persyaratan bagi jejaring sosial untuk menggunakan teknologi guna mengatasi konten terorisme atau pelecehan anak, dengan denda hingga 10% dari pendapatan global untuk layanan yang tidak mematuhinya. Perusahaan harus menggunakan "usaha terbaik" untuk mengembangkan atau sumber teknologi untuk mematuhi pemberitahuan tersebut.Tetapi untuk aplikasi perpesanan yang mengamankan data penggunanya dengan "enkripsi ujung-ke-ujung" [E2EE], secara teknologi tidak mungkin untuk membaca pesan pengguna tanpa secara mendasar melanggar janji mereka kepada pengguna. Itu, kata mereka, adalah langkah yang tidak akan mereka ambil.“RUU tersebut tidak memberikan perlindungan eksplisit untuk enkripsi,” kata koalisi penyedia, termasuk pemimpin pasar WhatsApp dan Signal, dalam surat terbuka bulan lalu, “dan jika diterapkan seperti tertulis, dapat memberdayakan Ofcom untuk mencoba memaksa pemindaian proaktif dari pesan pribadi pada layanan komunikasi terenkripsi end-to-end, meniadakan tujuan enkripsi end-to-end sebagai hasilnya dan membahayakan privasi semua pengguna.”Jika dorongan datang untuk mendorong, kata mereka, mereka akan memilih untuk melindungi keamanan pengguna non-Inggris mereka. “Sembilan puluh delapan persen pengguna kami berada di luar Inggris,” kata kepala WhatsApp, Will Cathcart, kepada Guardian pada bulan Maret. “Mereka tidak ingin kami menurunkan keamanan produk, dan secara langsung, akan menjadi pilihan yang aneh bagi kami untuk memilih menurunkan keamanan produk dengan cara yang akan memengaruhi 98% pengguna tersebut. ”Legislator telah meminta pemerintah untuk menanggapi masalah ini dengan serius. “Layanan ini, seperti WhatsApp, berpotensi meninggalkan Inggris,” kata Claire Fox kepada House of Lords minggu lalu. “Ini tidak seperti mengancam untuk menyerbu. Itu tidak dilakukan dalam bentuk kekesalan apa pun dengan cara itu. Dalam memberikan tekanan besar pada platform ini untuk memindai komunikasi, kita harus ingat bahwa mereka adalah platform global.[IT/r]