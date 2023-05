Juru Bicara AEOI: Ancaman Terhadap Industri Nuklir 'Pribumi' Iran Tidak Berarti 

IslamTimes - Ancaman terhadap program nuklir Iran sama sekali tidak berarti karena indigenisasi industri nuklir negara itu, menurut juru bicara Organisasi Energi Atom Iran [AEOI].

Berbicara pada pertemuan para kepala misi diplomatik Iran yang diadakan di Kementerian Luar Negeri di Tehran, Behrouz Kamalvandi mengatakan bahkan musuh mengakui bahwa kemampuan nuklir Republik Islam telah mencapai tingkat yang tidak dapat dihilangkan.“Mengingat kemampuan nuklir Iran telah dipribumikan dan telah mengakar, setiap ancaman terhadap industri nuklir negara itu sama sekali tidak berarti,” katanya.Lebih lanjut Kamalvandi menegaskan bahwa industri nuklir merupakan motor penggerak di berbagai industri dan tidak terbatas pada bidang tertentu saja.Dia mengatakan Iran dapat menyediakan satu juta pasien dengan radiofarmasi. Juru bicara itu menunjuk pada sanksi AS terhadap Iran, dengan mengatakan AS telah mengklaim bahwa obat-obatan tidak dikenai sanksi, "tetapi kenyataannya adalah sesuatu yang lain."Berbicara pada acara yang sama, Mohammad Eslami, kepala AEOI, menyoroti pencapaian nuklir Iran, termasuk mengembangkan teknologi untuk memproduksi air berat.Banyak perusahaan dari berbagai negara menginginkan air berat Iran dan turunannya, katanya.“Saat ini, seluruh siklus bahan bakar nuklir, yaitu eksplorasi, ekstraksi, pemrosesan dari tambang, konversi, pengayaan, dan produksi bahan bakar serta penggunaannya dalam reaktor, dilakukan oleh para ahli dan ilmuwan muda dan pekerja keras kami,” kata Eslami.Dia juga menegaskan bahwa kemampuan Iran mengenai siklus bahan bakar nuklir “tidak dapat ditiadakan.”Kepala nuklir lebih lanjut mengatakan bahwa jika Iran tidak memiliki siklus bahan bakar nuklir dan reaktornya tidak aktif, ia tidak dapat memproduksi radiofarmasi untuk mengimbangi dampak sanksi yang membahayakan nyawa banyak pasien.Iran menunjukkan kepada dunia sifat damai dari program nuklirnya dengan menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama [JCPOA] dengan enam kekuatan dunia pada tahun 2015. Tetapi penarikan sepihak Washington pada Mei 2018 dan penerapan kembali sanksi terhadap Teheran meninggalkan masa depan. dari kesepakatan dalam limbo.Negosiasi antara pihak-pihak dalam kesepakatan dimulai di Wina pada April 2021, dengan maksud membawa AS kembali ke JCPOA dan mengakhiri kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran.Pembicaraan, bagaimanapun, terhenti sejak Agustus 2022 karena desakan Washington untuk tidak mencabut semua sanksi anti-Iran dan menawarkan jaminan yang diperlukan bahwa itu tidak akan keluar dari perjanjian lagi.[IT/r]