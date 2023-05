Presiden Iran Menyerukan Persatuan di antara Umat Islam ketika 'Dominasi AS Akan Segera Berakhir'

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raeisi menyerukan persatuan yang lebih kuat di antara negara-negara Muslim, mengatakan era dominasi dan hegemoni Amerika Serikat telah berakhir dengan munculnya kekuatan baru.

Raeisi menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan sekelompok masyarakat Indonesia di Islamic Center ibukota negara Asia Tenggara Jakarta pada hari Selasa (23/5).Raeisi menunjuk pada seruan Islam untuk persatuan dan menggambarkan persatuan dan kohesi sebagai dua strategi yang digunakan oleh umat Islam melawan kebijakan musuh yang memecah belah. "Negara-negara Muslim ... harus memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain."Dia mengatakan bahwa musuh berusaha untuk mengobarkan berbagai jenis hasutan di negara-negara Muslim, menambahkan, “Musuh, sekali dengan pembentukan Daesh, lain kali melalui kerajaan media, dan sekali dengan menghina Nabi Suci, dll. mencari untuk menciptakan perpecahan di umat Islam.”Presiden Iran mengatakan sistem hegemonik adalah kelanjutan dari dominasinya di seluruh dunia.“Hari ini, alasan di balik penentangan terhadap Republik Islam [Iran] adalah bahwa Republik Islam tidak mau tunduk pada sistem hegemonik,” katanya.“Dengan munculnya kekuatan baru, era dominasi AS dan sistem hegemonik telah berakhir,” tambahnya.Raeisi menolak klaim AS dan Barat tentang demokrasi sebagai kebohongan dan berkata, “Jika Anda mencari demokrasi, biarkan Palestina menentukan nasibnya sendiri. Biarkan orang-orang di Yaman dan Afghanistan memutuskan sendiri, mengapa Anda mencampuri urusan mereka?”Presiden Iran menambahkan bahwa negara-negara Barat, dan AS khususnya, tidak mengejar demokrasi, "mereka mencari hegemoni dan menjarah kekayaan negara."Sebelumnya pada hari itu, Raeisi tiba di ibu kota Indonesia dalam kunjungan resmi dua hari yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Republik Islam dengan negara Asia Tenggara di arena politik dan ekonomi.Memimpin delegasi politik-ekonomi tingkat tinggi, presiden Iran secara resmi disambut oleh timpalannya dari Indonesia Joko Widodo tak lama setelah kedatangannya.Raeisi melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan MPR RI. Ia juga akan bertemu dengan pengusaha Iran dan Indonesia, mengadakan pembicaraan dengan para sarjana dan pemikir Indonesia, serta bertemu dengan warga Iran yang berada di Indonesia.[IT/r]