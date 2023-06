Media: OPEC Menolak Outlet Berita Utama Barat

IslamTimes - Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah menolak untuk mengundang wartawan dari Bloomberg News dan Reuters ke acara yang dijadwalkan di Austria akhir pekan ini, kata kedua outlet tersebut pada hari Rabu (31/5).

Reuters dan Bloomberg mengatakan mereka tidak diundang untuk meliput pertemuan negara-negara penghasil minyak yang akan datangKoresponden dari Wall Street Journal juga dilecehkan, menurut Reuters dan Bloomberg.Meskipun staf dari tiga agensi media biasanya meliput pertemuan besar OPEC, Bloomberg mengatakan bahwa kali ini penyelenggara memutuskan untuk mengirimkan undangan langsung kepada wartawan, bukan memberikan akreditasi kepada jurnalis mana pun yang ingin menghadiri acara tersebut."Kami kecewa Reuters tidak diundang," kata seorang juru bicara, menambahkan bahwa agensi tersebut telah "menjangkau OPEC untuk kejelasan tentang masalah ini."“Kami percaya bahwa pers bebas melayani pembaca, pasar, dan kepentingan publik,” tambah juru bicara itu. Bloomberg mengatakan telah menghubungi sekretariat OPEC, tetapi tidak mendapat jawaban.Badan-badan tersebut masih diharapkan mengirim wartawan ke Austria, bahkan jika mereka tidak dapat mengakses Sekretariat OPEC, tempat para menteri bertemu, menurut Financial Times (FT), yang mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menerima undangan. Surat kabar itu menambahkan bahwa akses Dow Jones juga ditolak.Wartawan dari outlet lain, termasuk CNBC, serta agen penetapan harga Argus dan Platts, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka diundang ke acara Wina tersebut.OPEC – bersama dengan mitranya di blok OPEC+ yang lebih luas, termasuk Rusia – berada di bawah tekanan untuk mendukung sanksi Barat yang dikenakan pada Moskow sebagai tanggapan atas operasi militernya di Ukraina. Anggota OPEC telah bekerja dengan Rusia untuk mencapai kesepakatan tentang pengurangan produksi terkoordinasi, yang menuai kritik dari Washington.Anggota OPEC akan berkumpul pada hari Sabtu dan Minggu (3-4/6) untuk pertemuan rutin dua tahunan untuk menentukan langkah selanjutnya setelah harga minyak mentah AS turun di bawah $70 per barel minggu ini. Penurunan terjadi meskipun ada kesepakatan untuk memangkas produksi lebih lanjut pada bulan April, memperluas pengurangan produksi yang awalnya ditetapkan tahun lalu.[IT/r]