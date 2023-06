Lavrov Kepada Utusan AS: Urus Urusan Anda Sendiri

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam klaim utusan AS untuk Afrika Selatan tentang pengiriman senjata dari negara ke Rusia, menyuruhnya berhenti mencampuri hubungan antara Moskow dan Pretoria.

“Jika seorang Amerika atau duta besar asing lainnya dari seberang lautan mencurigai sesuatu, dia sebaiknya mengurus urusan mereka sendiri,” Lavrov menekankan pada hari Rabu (31/5) selama konferensi pers di Mozambik sebagai tanggapan atas tuduhan yang dibuat oleh diplomat AS.Dia bersikeras bahwa Washington harus fokus pada perbaikan citra globalnya yang ternoda daripada ikut campur dalam hubungan antara Rusia dan Afrika Selatan.Lavrov menggarisbawahi bahwa Moskow "tidak pernah melanggar norma internasional, tidak seperti rekan-rekan Barat kami yang melakukannya sambil menyatakan netralitas mereka pada perkembangan di Ukraina, karena mereka memompa negara itu dengan sejumlah besar senjata jarak jauh terbaru dan umumnya tidak aman."Diplomat top Rusia itu juga meminta diplomat AS di seluruh dunia untuk “menjaga citra mereka sendiri di mata publik asing.”Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Reuben Brigety menuduh negara tuan rumah secara diam-diam mengirimkan senjata ke Rusia dan menyatakan bahwa senjata dan amunisi telah dimuat di kapal kargo Rusia Lady R yang berlabuh di pangkalan angkatan laut Simon's Town dekat Cape Town pada bulan Desember.Tuduhan itu mendapat teguran marah dari Pretoria dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengecam tuduhan itu sebagai "tidak berdasar".Kantornya juga bereaksi keras terhadap tuduhan AS dalam sebuah pernyataan, mengecamnya sebagai "mengecewakan" dan bersikeras bahwa utusan AS telah "mengadopsi postur publik yang kontraproduktif."Lebih lanjut ditegaskan bahwa “tidak ada bukti” yang menunjukkan pemuatan senjata di kapal kargo Rusia.Kementerian luar negeri Afrika Selatan memanggil Brigety setelah klaim yang tidak berdasar, menekankan bahwa “tidak ada catatan penjualan senjata yang disetujui oleh negara ke Rusia terkait dengan periode/insiden yang dimaksud.”Moskow dan Pretoria mempertahankan hubungan dekat sejak zaman Uni Soviet. Afrika Selatan sejauh ini menolak untuk bergabung dalam kampanye sanksi Barat terhadap Rusia atas "operasi militer khusus" di Ukraina yang dimulai pada Februari tahun lalu.[IT/r]