Prabowo Hadiri Pertemuan Menhan AS-ASEAN, Berharap Kelanjutan Kerja Sama

Islam Times - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri pertemuan multilateral antara Menhan Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, dan Menhan negara-negara ASEAN. Pertemuan tersebut berlangsung di Singapura dalam rangka International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20, Jumat (2/6). Prabowo berharap agar kerja sama yang baik antara semua pihak dapat terus berlanjut.

Dalam pertemuan ini, para Menhan ASEAN dan AS berbagi perspektif mengenai peningkatan kerja sama untuk mendukung kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan AS. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan situasi global yang ada.Prabowo menyatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang baik, dan hingga saat ini Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan AS. Mereka berharap dapat melanjutkan kerja sama yang baik tersebut.Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah keterlibatan multilateral dalam menjaga keamanan di kawasan regional, berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dalam outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik dan Strategi Indo-Pasifik AS.