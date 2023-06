CNN: Pengacara Trump Tidak Dapat Menemukan Dokumen Rencana Serangan Rahasia Iran 

Former US President Donald Trump announces that he will once again run for the White House in the 2024

IslamTimes - Pengacara Donald Trump tidak dapat menemukan dokumen yang sangat rahasia yang merinci rencana serangan terhadap Iran yang dilaporkan diklaim oleh mantan presiden AS itu dalam rekaman audio tahun 2021, menurut CNN pada hari Jumat (2/6).

Jaksa federal dilaporkan memiliki rekaman Trump yang tampaknya mengakui bahwa dia menyimpan file militer yang sensitifPada pertengahan Maret, tim hukum Trump menyerahkan berbagai materi yang berkaitan dengan dokumen militer AS yang sensitif tetapi memberi tahu Departemen Kehakiman bahwa mereka tidak dapat menemukan dokumen itu sendiri, kata CNN, mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Awal pekan ini, jaringan tersebut juga melaporkan adanya rekaman audio dari tahun 2021 di mana Trump mengakui bahwa dia menyimpan rencana rahasia Pentagon yang merinci opsi untuk menghadapi Iran.Jaksa federal pada bulan Maret meminta “setiap dan semua” dokumen yang mungkin dimiliki Trump terkait dengan Mark Milley, yang ditunjuk sebagai ketua Kepala Staf Gabungan oleh Trump pada tahun 2019, serta Iran, kata sumber CNN. Sebagai bagian dari penyelidikan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh jaksa khusus Jack Smith, panggilan pengadilan juga dikirim ke orang lain yang menghadiri pertemuan di klub golf Trump di Bedminster, New Jersey, tempat klip audio direkam pada Juli 2021.Trump sebelumnya menegaskan bahwa, sebagai presiden, dia memiliki hak untuk mendeklasifikasi dokumen sensitif. Namun, dalam rekaman tersebut, Trump dilaporkan mengakui pemahamannya bahwa dia tidak dapat mendeklasifikasi dokumen tersebut karena dia sudah meninggalkan jabatannya.Berbicara di acara balai kota Fox News pada hari Kamis setelah laporan rekaman audio CNN, Trump berkata: “Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Yang saya tahu adalah ini, semua yang saya lakukan adalah benar. Kami memiliki Undang-Undang Catatan Presiden yang saya patuhi 100%.”Jaksa secara khusus meminta dokumen Iran yang disebutkan oleh Trump dalam rekaman itu, serta materi lain yang terkait dengannya, termasuk catatan dan salinan, kata laporan CNN. Pemerintah AS sebelumnya menyita lusinan dokumen, termasuk materi rahasia, dalam penggerebekan FBI di perkebunan Trump di Mar-a-Lago di Florida Agustus lalu.Rekaman Trump, yang terjadi sekitar enam bulan setelah dia meninggalkan jabatannya, dilaporkan menampilkan dia bereaksi terhadap sebuah artikel di majalah New Yorker, yang menyatakan bahwa Milley telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Trump tidak mengeluarkan perintah ilegal seperti yang dia lakukan. bersiap untuk meninggalkan Gedung Putih setelah kekalahannya dalam pemilu 2020 oleh Joe Biden.Audio tersebut dilaporkan menangkap Trump yang membantah klaim Milley dan suara dokumen yang dilambaikan, yang menurutnya akan melemahkan tuduhan tersebut. Pihak lain dalam rekaman itu terdengar tertawa ketika Trump mencatat bahwa dia tidak berhak menunjukkan dokumen itu kepada siapa pun, kata laporan itu. Investigasi Smith dianggap sudah dalam tahap akhir dengan perkembangan lebih lanjut diharapkan musim panas ini.[IT/r]