Korea Utara: Dewan Keamanan PBB Berubah Menjadi 'Pelengkap Politik' AS dengan Menerima 'Tuntutan Perampokannya'

IslamTimes - Korea Utara mengecam keras Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pertemuannya mengenai peluncuran satelit Pyongyang baru-baru ini atas permintaan Amerika Serikat, berjanji akan mengambil langkah-langkah pertahanan diri lebih lanjut.

Pernyataan itu dibuat Minggu (4/6) pagi oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan seorang pejabat kuat di partai yang berkuasa di negara itu.Pertemuan minggu lalu Dewan Keamanan diadakan atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas upaya pertama Korea Utara menempatkan satelit pengintaian militer ke orbit. Upaya itu gagal karena pendorong roket dan muatannya jatuh ke laut.Pyongyang kemudian berjanji untuk meluncurkan satelit militer lain dalam waktu dekat, mengatakan peluncuran roket pembawa satelit tipe baru, yang dikenal sebagai Chollima-1, gagal karena ketidakstabilan pada mesin dan sistem bahan bakar."Saya sangat tersinggung bahwa Dewan Keamanan PBB secara rutin mengkritik pelaksanaan hak berdaulat kami seperti yang diinginkan Amerika Serikat, dan dengan keras mengutuk dan menolak ini sebagai tindakan yang paling tidak adil dan berprasangka mencampuri urusan dalam negeri [kami] dan melanggar kedaulatan kami.," kata Kim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara KCNA.Dia menambahkan bahwa pertemuan tersebut membuktikan bahwa Dewan Keamanan telah berubah menjadi "pelengkap politik" AS dengan menerima "tuntutan perampokan" Washington untuk mengabaikan hak negaranya atas pengembangan luar angkasa.Saudara perempuan pemimpin Korea Utara mencatat bahwa peluncuran satelit adalah "tindakan balasan yang sah dan membela diri" terhadap meningkatnya ancaman dari AS dan sekutunya.Pyongyang menuduh Washington dan sekutu regionalnya, Korea Selatan dan Jepang, meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dengan latihan militer musim semi tahunan mereka, yang dilihat Korea Utara sebagai latihan untuk menginvasi wilayahnya.Dalam contoh terbaru dari latihan semacam itu, yang berlangsung lebih dari seminggu yang lalu, pasukan Amerika dan Korea Selatan melakukan latihan tembak-menembak yang mensimulasikan dugaan "serangan skala penuh" dari Korea Utara.Kim menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan pernah mengakui resolusi sanksi Dewan Keamanan "bahkan jika mereka menamparnya [pada negara] ratusan, [atau] seribu kali," berjanji Pyongyang akan terus menggunakan hak kedaulatannya, termasuk meluncurkan satelit militer. .KCNA juga menerbitkan komentar oleh Kim Myong Chol, yang digambarkan sebagai analis urusan internasional, mengkritik resolusi baru-baru ini yang diadopsi oleh komite keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO).Analis tersebut menuduh IMO "sepenuhnya dipolitisasi" dengan mengikuti "kebijakan bermusuhan anti-Korea Utara" AS dan sekutunya.Resolusi organisasi tersebut "sangat" mengutuk uji coba rudal Korea Utara, dengan mengklaim bahwa uji coba tersebut "secara serius mengancam keselamatan pelaut dan pelayaran internasional."Pyongyang, bagaimanapun, mengatakan telah memberi tahu IMO tentang kerangka waktu peluncuran satelit yang direncanakan.[IT/r]