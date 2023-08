Sekjen Hizbullah: AS di Dasar Krisis dan Kekacauan di Asia Barat

IslamTimes - Sekretaris jenderal gerakan perlawanan Libanon, Hizbullah, mengecam campur tangan AS dan kehadiran militer di Asia Barat sebagai penyebab utama ketidakamanan, krisis, dan kekacauan.

Sayyid Hassan Nasrallah membuat pernyataan tersebut dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi dari ibu kota Lebanon, Beirut pada Kamis (3/8) malam saat ia berpidato di sebuah upacara yang diadakan untuk memperingati mendiang ulama Muslim Sheikh Afif al-Nabulsi.“Kebijakan intervensionis Amerika Serikat adalah akar penyebab kesengsaraan regional karena Washington secara terang-terangan berusaha mencampuri semua urusan. Budaya tunduk pada AS telah menambah masalah.”Kepala Hizbullah melanjutkan untuk mengecam sanksi sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu Baratnya terhadap Suriah, menekankan bahwa pemerintah Damaskus tidak akan membutuhkan bantuan kemanusiaan asing jika Caesar Act, yang menargetkan setiap individu dan bisnis yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam upaya rekonstruksi Suriah, belum disahkan pada 2019.“Selain itu, pasukan pendudukan Amerika mencegah pemerintah Suriah menjangkau cadangan minyak mentah dan gas alam di tepi timur sungai Efrat, dan secara agresif menjarah sumber daya energi di daerah tersebut,” kata Nasrallah.Di tempat lain dalam sambutannya, Nasrallah mengatakan AS bertanggung jawab langsung atas penderitaan rakyat Yaman, dan menghalangi setiap inisiatif yang bertujuan untuk membangun stabilitas di negara Arab yang dilanda konflik itu.Nasrallah mengatakan Amerika Serikat tidak mengizinkan Irak membayar utangnya yang bernilai miliaran dolar kepada Iran atas impor gas alam dan listrik.“Kedutaan AS di Beirut memaksa otoritas Lebanon untuk mengadopsi atau meninggalkan kebijakan tertentu. Pemerintah Lebanon harus mempertimbangkan kepentingan nasional terlebih dahulu dan terutama, dan melawan tekanan AS,” kata pemimpin Hizbullah itu.Nasrallah juga menunjuk pada ledakan besar di Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020 yang mengoyak ibu kota Lebanon, menewaskan 218 orang, melukai 7.000 orang, dan menyebabkan 300.000 orang mengungsi.“Sejak saat-saat pertama ledakan, media tertentu berusaha menyalahkan Hizbullah. Mereka yang menghentikan pengungkapan kebenaran adalah pihak yang sama yang mempolitisasi kasus tersebut."“Alasan sebenarnya mengapa semua keadaan di sekitar ledakan belum terungkap adalah karena pihak tertentu terus-menerus mencoba menghubungkan masalah tersebut dengan perkembangan regional,” kata Nasrallah.Nasrallah juga menyoroti bahwa media yang pernah menyalahkan Hizbullah atas ledakan di Pelabuhan Beirut sekarang menuduhnya atas gejolak bentrokan mematikan di kamp pengungsi Palestina Ain al-Hilweh di dekat kota pelabuhan Sidon di Lebanon selatan.“Kami tidak bertanggung jawab atas pertempuran di kamp. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Kami sangat menentang bentrokan di sana dan bekerja untuk menyelesaikan masalah ini,” kata kepala Hizbullah itu.Bentrokan antara faksi-faksi yang bersaing di kamp Palestina telah membuat 20.000 penduduk mengungsi, termasuk sekitar 12.000 anak-anak, kata Save the Children pada hari Kamis.Sedikitnya 13 orang tewas di kamp pengungsi Ain al-Hilweh sejak pertempuran pecah pada Sabtu antara pejuang dari faksi utama Fatah dan anggota kelompok Palestina lainnya, kata sumber keamanan di kamp tersebut kepada Reuters.Gencatan senjata lemah telah diadakan setelah dua pejuang tewas Rabu malam, kata sumber keamanan.[IT/r]