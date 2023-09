Pejabat Hizbullah: Pertemuan Tripartit Perlawanan Sangat Mengkhawatirkan Para Pemimpin Zionis

IslamTimes - Ketua Dewan Syariah Hizbullah menunjukkan keprihatinan ekstrem Zionis mengenai pertemuan para pemimpin perlawanan Palestina baru-baru ini dengan Sayyid Hassan Nasrallah dan menekankan bahwa kita akan segera menyaksikan kehancuran Zionis Israel, yang lebih lemah dari jaring laba-laba.

Syekh "Mohammed Yazbek", ketua Dewan Islam Hizbullah, dalam pidatonya tentang kasus politik Lebanon dan masalah pemilihan presiden di negara ini, mengumumkan bahwa inisiatif ketua parlemen "Nabieh Bari" untuk dialog antara partai dan kekuatan politik Lebanon selama seminggu ini sangat penting dan jika pembicaraan ini dimulai hari ini, maka lebih baik dari besok.Sheikh Yazbek melanjutkan dengan mengatakan bahwa perlawanan melawan proyek Amerika di kawasan dengan semua kelompoknya dan kekuatan serta kemampuannya, dan kami meminta Amerika untuk menyerah terhadap Lebanon dan kawasan tersebut. Selain itu, taruhan Amerika terhadap rezim Zionis juga telah gagal dan rezim ini berada di ambang kehancuran.Pejabat Hizbullah ini menyatakan bahwa kami sekarang berada di ambang Arbain Hussaini dan kami memperbarui kesetiaan kami kepada Imam Hussain (as) dan kami menyaksikan bahwa sejumlah besar orang dari semua pihak telah berangkat ke Karbala untuk memperingati Arbain dan memperbarui kesetiaan mereka kepada Imam Husain as. Hizbullah mampu mengubah keadaan dengan para pejuangnya; Sebab jalur Hizbullah dipilih mengikuti jalur Imam Husain (as) dan partai ini bergerak sesuai garis otoritas agama. Sebagaimana darah Imam Husain as menang atas pedang pada masanya, darah para syuhada, pemimpin dan panglima kita juga menang atas musuh Zionis pada tahun 2000.Ia menegaskan, darah para syuhada mampu menyelamatkan Lebanon dari cengkeraman ISIS dan teroris lainnya sehingga masyarakat Lebanon bisa menikmati berkah keamanan dan perdamaian. Perlawanan mampu mewujudkan impian membersihkan Lebanon dari kotoran Zionisme dan terorisme serta pembebasan. Lebanon dibebaskan oleh para pahlawan yang tidak memiliki tujuan lain selain kebebasan dan martabat.Merujuk pada anomali moral dan budaya di Barat dan seringnya penodaan Al-Qur'an di negara-negara Barat, Syekh Mohammad Yazbek menyatakan bahwa di Swedia, dengan dalih kebebasan berbicara dan di bawah dukungan pemerintah negara ini, mereka berulang kali melakukan hal yang sama, menghina Al-Quran, tetapi mereka harus tahu bahwa selama para pejuang perlawanan masih ada di dalam umat Islam, tidak ada yang bisa mencelakakan Islam dan Al-Quran kita.Di bagian lain pidatonya, Ketua Dewan Syariah Hizbullah menyinggung pertemuan antara Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam, "Ziyad Al-Nakhlah" dan "Saleh Al-Aruri", Wakil Kepala Biro Politik Hamas, dengan Sayyid "Hassan Nasrallah", Sekretaris Jenderal Hizbullah, dan mengumumkan bahwa pertemuan para pemimpin perlawanan ini sangat mengkhawatirkan Zionis; Karena saat ini umat Islam bersatu untuk pembebasan Palestina.Katanya, Palestina akan dibebaskan oleh para pejuang kemerdekaan yang mencintai Imam Husein (as) dan meneruskan jalannya. Perlawanan saat ini telah mencapai dimensi internasional dan regional dan telah menjadi fokus bagi semua orang yang bebas dan bermartabat serta mereka yang tidak berada di bawah beban penghinaan.Pada akhirnya, pejabat Hizbullah ini menunjuk pada perkembangan di Palestina dan peningkatan signifikan dalam operasi perlawanan anti-pendudukan di Tepi Barat dan menekankan bahwa saat ini Tepi Barat sedang terbakar di bawah kaki musuh Zionis dan kita akan segera menyaksikannya. kehancuran Israel, yang lebih lemah dari jaring laba-laba.[IT/r]