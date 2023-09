Modi Akan Kunjungi Jakarta Sebelum KTT G20 di New Delhi

IslamTimes - Perdana Menteri India Narendra Modi akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menghadiri KTT ASEAN-India ke-20 pada hari Kamis (7/9), Sekretaris Kementerian Luar Negeri Saurabh Kumar mengatakan kepada media pada hari Selasa (5/9).

“Atas undangan Presiden Indonesia, Perdana Menteri Narendra Modi akan mengunjungi Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN-India ke-20 dan KTT Asia Timur ke-18 yang dijadwalkan pada 7 September,” ujarnya dalam konferensi pers khusus.Waktu acara ASEAN disesuaikan oleh Presiden india Joko Widodo untuk memfasilitasi kembalinya Modi ke India pada malam harinya menjelang KTT kepemimpinan G20 di New Delhi.“Kami mengapresiasi pemerintah Indonesia yang melakukan penyesuaian jadwal pertemuan ASEAN… untuk memfasilitasi program PM Modi dan kepulangannya lebih awal,” kata Kumar.‘Kebijakan Bertindak Timur’ dan ‘keamanan maritim Indo-Pasifik’ India akan menjadi fokus selama kunjungan perdana menteri ke Jakarta. Kumar mencatat pentingnya ASEAN dalam Kebijakan Bertindak ke Timur di New Delhi di bawah pemerintahan Modi. “KTT ini akan meninjau kemajuan hubungan India-ASEAN dan memetakan arah kerja sama di masa depan,” ujarnya.Kumar menyatakan bahwa konektivitas komprehensif antara India dan negara-negara anggota ASEAN – yang mencakup peningkatan lalu lintas udara dan mekanisme pembayaran digital melalui United Payments Interface – akan menjadi agenda utama KTT tersebut.“Ini juga akan menjadi pertemuan puncak pertama sejak peningkatan hubungan India dengan blok Asia Tenggara menjadi kemitraan strategis yang komprehensif pada tahun lalu. Tema KTT tahun ini adalah ASEAN Matters: Epicenter of Growth,” tambahnya.ASEAN telah muncul sebagai blok perdagangan terbesar kedua di India setelah Uni Eropa dengan perdagangan senilai $131,5 miliar selama tahun 2022-2023, kata Kumar. Terdapat peningkatan yang stabil dalam hubungan perdagangan dengan ASEAN setelah perjanjian perdagangan bebas dengan blok tersebut diterapkan pada tahun 2010.India secara resmi mengambil alih kepemimpinan G20 dari india pada bulan Desember 2022. Menjelang pertemuan puncak, yang akan berlangsung di New Delhi pada tanggal 9 dan 10 September, Modi mengatakan kepada Moneycontrol bahwa India telah menggunakan kepresidenannya di G20 untuk memperjuangkan perjuangan negara-negara di dalam G20. dan di luar forum antar pemerintah.“Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah G20, troika berada di negara berkembang – india, India, dan Brasil. Troika ini dapat memperkuat suara negara berkembang di saat genting ketika terjadi peningkatan ketegangan akibat geopolitik global,” ujarnya. India akan menyerahkan jabatan presiden ke Brasil pada 1 Desember.[IT/r]