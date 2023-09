Suriah Mengecam Masuknya Delegasi AS Secara Ilegal ke Wilayahnya

IslamTimes - Suriah mengecam masuknya delegasi AS secara ilegal yang dipimpin oleh Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Ethan A. Goldrich ke wilayahnya, dan menyebut kunjungan ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional serta resolusi Dewan Keamanan.

Masuknya delegasi AS secara ilegal baru-baru ini yang dipimpin oleh Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Ethan A. Goldrich ke timur laut Suriah dan diadakannya pertemuan dengan organisasi separatis merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional serta resolusi Dewan Keamanan terkait Suriah, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (8/9).Klaim bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengatasi masalah warga di Deir ez-Zor dan bahaya campur tangan asing di Deir ez-Zor adalah sebuah kebohongan besar, kata Kementerian.“Hal ini menunjukkan pendekatan munafik yang dipromosikan oleh pemerintah AS, yang merampas kekayaan dan kemampuan rakyat Suriah dan menerapkan tindakan koersif sepihak yang tidak adil, tidak sah, tidak manusiawi dan tidak bermoral, yang membunuh warga Suriah tanpa ampun,” kata Kementerian tersebut.Kementerian tersebut menyatakan bahwa campur tangan AS yang mencolok dalam urusan dalam negeri Suriah dan dukungannya yang tidak terbatas terhadap kelompok teroris dan milisi separatis sekali lagi menunjukkan peran destruktif AS di Suriah yang bertujuan untuk memperpanjang krisis di negara tersebut dan memperburuk penderitaan. dari masyarakatnya.[IT/r]