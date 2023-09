Pengungkapan Dokumen "Sangat Rahasia" tentang Peran Amerika dalam Hasutan "Ain al-Halwa".

IslamTimes - Surat kabar Al-Akhbar telah mengungkap dokumen rahasia yang disiapkan oleh kedutaan Arab, yang menunjukkan peran Amerika dalam konflik kubu Ain al-Halwah dalam kerangka proyek "Kesepakatan Abad Ini" anti-Palestina.

Perkembangan di lapangan di "Ain Al-Hilweh", kamp pengungsi Palestina terbesar di wilayah Saida, yang terletak di selatan Lebanon, dan konflik bersenjata dan berdarah yang terjadi dimulai sekitar dua bulan yang lalu dan telah dilanjutkan kembali sejak dua minggu terakhir. Batasan untuk melukai pasukan tentara Lebanon juga telah tercapai, yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang di balik layar ketegangan ini serta konsekuensi berbahayanya, baik di tingkat keamanan kamp-kamp Palestina dan keamanan nasional Lebanon.Kamp Ain al-Halwah, yang menurut statistik terbaru menampung lebih dari 63.000 pengungsi Palestina, telah menyediakan platform yang cocok untuk pembentukan dan pengumpulan elemen dan kelompok Salafi karena luasnya dan volume populasi yang tinggi serta kehadiran kelompok-kelompok bawah tanah yang sangat kompleks dan tidak teratur. Juli lalu, kelompok bersenjata ekstremis Salafi, termasuk "Jund al-Sham", "Shabaab Al-Muslim" dan "Esba Al-Ansar", yang beranggotakan unsur ekstremis di kamp Ain al-Halwah, bentrok dengan anggota gerakan Fatah, dan pembantaian berdarah ini dimulai.Dalam konteks ini, "Ebrahim Amin", editor surat kabar Al-Akhbar dan analis terkemuka Lebanon, dalam sebuah artikel yang memuat dokumen diplomatik rahasia dari kedutaan Arab di Beirut, menyatakan bahwa adanya hubungan gagasan konspirasi agak ambigu dengan negara-negara Arab di Beirut dan mereka menyebarkan konspirasi besar yang tidak diketahui siapa pun.Keberadaan konspirasi ini tidak meyakinkan; Meskipun detailnya terungkap setelah berjalannya waktu. Namun mereka yang mengetahui detail konspirasi ini sering kali tidak menemukan cara yang cocok untuk berinteraksi dengannya; Pasalnya, unsur konspirasi tersebut biasanya disembunyikan atau ditutupi oleh unsur lain. Oleh karena itu, jika masyarakat Arab dan Lebanon masih tidak percaya bahwa telah dilakukan konspirasi terus menerus terhadap permasalahan Palestina, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah permasalahan yang belum ada solusinya.Menurut artikel ini, lebih dari 10 tahun yang lalu, pengurangan bertahap anggaran UNRWA, yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina dan pekerjaan mereka, dimulai dan alternatif-alternatif dipertimbangkan untuk tujuan ini melalui organisasi-organisasi di bawah pengawasan Barat. Saat itu, pertemuan diadakan di bawah kepresidenan Amerika Serikat, dan Lebanon, sebagai negara dengan jumlah pengungsi terbesar, ikut serta dalam pertemuan tersebut. Salah satu pertemuan terkenal di bidang ini diadakan di Yordania sekitar 9 tahun yang lalu, yang juga dihadiri oleh Dorothy Shea, Duta Besar AS di Beirut.Dalam lanjutan catatan ini disebutkan: Dalam pertemuan tersebut di atas, pejabat Amerika memberitahukan kepada pihak Lebanon bahwa sejumlah pengungsi Palestina saat ini berencana untuk bermigrasi ke Barat, dan beberapa dari mereka juga berpikir untuk kembali ke Jalur Gaza. . Oleh karena itu, Lebanon berkewajiban untuk memindahkan pengungsi Palestina lainnya yang tetap berada di Lebanon dari kamp ke kota-kota di negara ini dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakatnya serta memberikan tempat tinggal permanen kepada para pengungsi tersebut.Hasutan Amerika di kamp Ain al-HalwaEbrahim Amin menyatakan: "Banyak hal terjadi selama periode ini, namun tujuan Amerika Serikat untuk mengintegrasikan pengungsi Palestina ke dalam masyarakat Lebanon tidak tercapai." Setelah itu, akibat perang besar di Suriah berujung pada munculnya proyek yang mengakhiri konspirasi mengintegrasikan pengungsi Palestina ke negara lain. Setelah perang ini, kekuatan perlawanan di Lebanon dan Palestina mengalami kemajuan besar, dan Palestina memperoleh prestasi yang memungkinkan mereka kembali ke negaranya sendiri. Hal ini mempercepat tindakan Amerika Serikat untuk mewujudkan tujuan tradisionalnya mengenai pengungsi Palestina; Hal ini berarti menghapuskan kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat di negara ini.Analis terkemuka Lebanon ini melanjutkan: Ketika "Majid Faraj", kepala badan intelijen Otoritas Palestina, mengunjungi Lebanon pada pertengahan Juli, banyak yang menyangkal hubungan perjalanan ini dengan perkembangan negatif di Lebanon. Selain itu, ketika bentrokan di Ain al-Halwa terjadi akhir bulan ini dengan dalih melakukan operasi pembunuhan, beberapa pihak mengatakan tidak ada koordinasi antara Amerika Serikat dan pasukan sekutunya di Lebanon, Palestina, dan kawasan untuk membakar kamp-kamp dengan tujuan menghancurkan dan membongkarnya!Redaksi surat kabar Al-Akhbar menekankan: Sementara itu, orang-orang seperti kami yang berbicara tentang keberadaan proyek Amerika di balik konflik di Ain al-Halwah, dituduh ikut serta dalam "kejahatan" gerakan Fatah dan menuduh pihak-pihak yang melakukan aksinya diatur organisasi sendiri. Namun, kedutaan besar Arab di Beirut, yang tidak ada hubungannya dengan surat kabar Al-Akhbar, memantau situasi dan sibuk mengumpulkan informasi serta menyiapkan laporan untuk pemerintah negaranya serta perkembangan politik dan keamanan yang telah disaksikan Lebanon di Beirut dua bulan terakhir, jelasnya.Ebrahim Amin mengungkapkan: Ringkasan dokumen yang diperoleh kedutaan tersebut adalah bahwa apa yang terjadi (di kamp Ain al-Halwa) adalah bagian dari proyek Amerika. Puncak dari segalanya! Ini adalah dokumen sangat rahasia yang sebagian teksnya diterbitkan oleh Al-Akhbar:“Sudah lama sejak Amerika melakukan persiapan awal untuk pembubaran kamp Ain al-Halwa di Lebanon selatan; Sebab kamp ini merupakan alamat utama pengungsi Palestina. Proses ini telah diprakarsai oleh komandan militer dan petugas pengiriman di Washington dalam beberapa tahun terakhir. Seringnya terjadi bentrokan di kubu Ain al-Halwa antara gerakan Fatah dengan kelompok yang bersifat ideologis ekstrim tidak jauh dari pergerakan delegasi militer Amerika. Delegasi ini melakukan perjalanan secara rahasia ke daerah yang menghadap kamp Ain al-Halwa, dan seringnya kunjungan delegasi militer yang berafiliasi dengan Komando Militer Pusat AS tercatat di daerah ini.Setidaknya ada 3 kunjungan yang dilakukan delegasi militer Amerika ini di sekitar kamp Ain al-Halwa pada tahun 2018, yang terpenting adalah kunjungan yang dipimpin oleh Jenderal Joseph Votel, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Komando Pusat AS.Dokumen ini dikaitkan dengan sumber keamanan Lebanon dan menunjukkan bahwa Jenderal Votel, selama kunjungan berkalanya ke Angkatan Darat Lebanon, meminta komandonya untuk mengatur tur pengintaian di sekitar kamp Ain al-Halwa dan sejumlah perwira Lebanon menemaninya. Permintaan Joseph Votel ini mengejutkan "Joseph Aoun", komandan tentara Lebanon; Pasalnya kubu Ain al-Halwah tidak dianggap sebagai elemen kompleks dalam perhitungan strategis militer dan mengapa Panglima Komando Pusat AS yang menguasai wilayah Afganistan hingga Lebanon mau berangkat ke wilayah kamp tersebut.Akhirnya jenderal Amerika ini mendapatkan keinginannya dan pergi ke bukit yang menghadap kamp Ain al-Halwa. Setelah itu, menjadi jelas bahwa Joseph Votel memiliki peta rinci tentang kamp Ain al-Halwa dan sekitarnya dan mengajukan pertanyaan tertentu kepada tim intelijen tentara Lebanon yang bersamanya. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan isu-isu berikut:- Identitas kelompok bersenjata yang berada di dalam kamp dan jumlah mereka serta tempat di mana mereka berada. Terutama kelompok “Al-Ansar” yang dipimpin oleh “Jamal Suleiman” dan kelompok bersenjata lainnya.Setelah kunjungan jenderal Amerika tersebut, pertemuan diadakan antara pihak Amerika dan Lebanon, dan tim teknis dari Komando Pusat Amerika Serikat mengunjungi komandan tentara Lebanon pada bulan September 2018 dan bertemu dengan Joseph Aoun serta kepala intelijen dan orang yang bertanggung jawab atas kasus Palestina di angkatan bersenjata ini. Misi tim Amerika ini memiliki aspek operasional, mungkin yang paling penting adalah penyelesaian tembok semen yang memisahkan kamp Ain al-Halwah dari sekitarnya dan benar-benar mengubah kamp tersebut menjadi markas kelompok ekstremis Ansar, yang mana adalah kelompok bersenjata ekstremis paling terkenal di Ain al-Halwah.Kelompok ini sebelumnya dituding terlibat dalam beberapa operasi pembunuhan. Meski tentara Lebanon membenarkan pembangunan tembok ini dalam bentuk tindakan pengamanan, nyatanya pembangunan tembok semen di kamp Ain al-Halwah merupakan usulan pihak Amerika. Patut dicatat bahwa sejumlah teroris yang meninggalkan kamp ini dengan tujuan ikut serta dalam perang Suriah kembali ke Ain al-Halwa. Hal ini meningkatkan ketegangan di kamp tersebut dan meningkatkan kekhawatiran bahwa hal ini dapat menjadi awal dari ledakan situasi di dalam kamp dan kemudian pembongkarannya dengan tujuan menghilangkan hak warga Palestina untuk kembali ke negara mereka sendiri.Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan sumber keamanan Lebanon; Antara lain, apakah negara kawasan Teluk Persia memiliki keterkaitan dengan kelompok ekstremis dan Amerika Serikat yang mendorong kembalinya teroris ke kubu Ain al-Halwah dengan tujuan menjadikan kubu tersebut menjadi kubu terorisme? ? Perkembangan tersebut bertepatan dengan pemberian fasilitas kepada pemuda Palestina di dalam kamp Ain al-Halwah untuk bepergian ke negara-negara Eropa, khususnya Skandinavia.Berdasarkan dokumen tersebut, sumber diplomatik menyebutkan beberapa tujuan perjalanan dan kunjungan perwira Amerika ke kawasan kamp Ain al-Halwah, yaitu sebagai berikut:- Memisahkan kamp Ain al-Halwa dari sekitarnya dengan tembok semen yang memungkinkan kejadian di dalam kamp tidak bocor.- Pergerakan teroris yang rumit di kamp. Selama negosiasi mereka dengan pihak Lebanon, pihak Amerika mengaku memiliki informasi yang menunjukkan adanya 500 teroris bersenjata di dalam kamp tersebut dengan identitas Palestina, Suriah, Saudi dan Lebanon.- Namun tujuan utama yang tidak dibicarakan oleh Amerika kepada pihak Lebanon adalah terkait dengan penyelesaian proses proyek anti-Palestina "Kesepakatan Abad Ini" dan memaksakan kenyataan yang akan menyebabkan terkikisnya Palestina dan integrasi sebagian dari mereka ke dalam masyarakat Lebanon dan pemindahan paksa sebagian lainnya ke negara-negara yang memungkinkan mereka menjadi tuan rumah.Pada akhirnya, hasil paling jelas yang disebutkan dalam dokumen ini adalah mengutip sumber-sumber keamanan, yang menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu ketegangan dan konflik terjadi di kamp Ain al-Halwah di bawah bimbingan dinas keamanan Arab dan Amerika, yang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan sekelompok pengungsi Palestina ke dalam masyarakat Lebanon dan memaksa kelompok lain untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, yang berkoordinasi dengan Zionis Israel memberikan fasilitas khusus kepada para pengungsi tersebut (agar mereka tetap tinggal di sana dan tidak berpikir untuk kembali ke Palestina).[IT/r]