India Mengusir Diplomat Kanada

IslamTimes - Beberapa jam setelah Kanada mengusir seorang diplomat penting India atas dugaan keterlibatan pemerintah India dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar, pemimpin gerakan separatis Khalistan dan warga negara Kanada, New Delhi merespons dengan cara yang sama.

Komisaris tinggi Kanada dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri India pada Selasa (19/9) pagi dan diberitahu tentang keputusan New Delhi untuk mengusir seorang diplomat senior Kanada yang berbasis di India. Dia telah diminta untuk meninggalkan India dalam lima hari ke depan, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.Keputusan India mencerminkan “keprihatinan yang semakin besar terhadap campur tangan diplomat Kanada dalam urusan internal kami dan keterlibatan mereka dalam kegiatan anti-India,” tambah pernyataan itu.Langkah New Delhi ini dilakukan sebagai tanggapan atas pengusiran Pavan Kumar Rai, kepala Sayap Penelitian dan Analisis, badan intelijen eksternal India oleh Kanada, di tengah tuduhan yang mengaitkan pemerintah India dengan pembunuhan seorang aktivis Khalistan pada bulan Juni.Menanggapi tuduhan tersebut, India dengan tegas menolak klaim pemerintah Kanada dan menyebutnya “tidak masuk akal.”“Tuduhan yang tidak berdasar tersebut berupaya mengalihkan fokus dari teroris dan ekstremis Khalistani, yang telah diberi perlindungan di Kanada dan terus mengancam kedaulatan dan integritas wilayah India. Kelambanan Pemerintah Kanada terhadap masalah ini telah menjadi kekhawatiran yang sudah lama ada dan terus berlanjut,” kata Kementerian Luar Negeri.Ia menambahkan bahwa “ruang yang diberikan di Kanada” untuk tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir “bukanlah hal baru,” dan bahwa New Delhi menolak segala upaya untuk menghubungkannya dengan kegiatan-kegiatan tersebut.Pada hari Senin (18/9), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyampaikan pidato mendesak kepada anggota parlemen di Parlemen, memberi tahu mereka bahwa badan keamanan telah melakukan “tuduhan yang kredibel mengenai kemungkinan adanya hubungan antara agen Pemerintah India” dan pembunuhan Nijjar di tanah Kanada. Belakangan, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengumumkan keputusan untuk mengusir pejabat India tersebut.Sikap Ottawa terhadap aktivisme Khalistan, yang menginginkan tanah air Sikh yang merdeka di wilayah Punjab, dibahas antara para pemimpin India dan Kanada pada KTT G20 di New Delhi awal bulan ini, di mana Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan “keprihatinan yang kuat” kepada Trudeau.[IT/r]