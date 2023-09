Mumbai Mengadakan Prosesi Tahunan Memperingati Arbain Imam Hussein [as]

IslamTimes – Juloos e Arbaeen, prosesi tahunan memperingati hari ke-40 setelah syahidnya Imam Hussein [as], adalah salah satu peristiwa paling penting dalam kalender Muslim Syiah. Tahun ini, Federasi Hussaini di Mumbai menyelenggarakan Juloos e Arbaeen dari Masjid e Iran hingga Qabristan Iran. Acara tersebut menampilkan partisipasi ribuan jamaah yang berjalan dalam prosesi untuk memberikan penghormatan kepada Imam Hussain dan para sahabatnya.

Prosesi tersebut dipimpin oleh rombongan Ulama antara lain Maulana Sayyid Muhammad Abbas Sahab, Maulana Aziz Haider Sahab, Maulana Syekh Sabir Reza Sahab, Maulana Sayyid Farman Ali Moosvi Sahab, dan Maulana Sayyid Muhammad Haider Isfahani Sahab. Para ulama ini menyampaikan pidato yang menyoroti pentingnya pengorbanan Imam Husain dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesalehan.Prosesi ini diselenggarakan dengan sangat hati-hati dan perhatian terhadap detail oleh relawan thekarbala.net. Mereka memastikan bahwa prosesi berjalan lancar dan semua peserta dapat memberikan penghormatan kepada Imam Hussein [AS] tanpa adanya ketidaknyamanan. Para relawan juga membagikan air dan minuman kepada para peserta agar mereka tetap terhidrasi selama berjalan jauh.Juloos e Arbaeen bukan sekedar acara keagamaan tetapi juga simbol kerukunan dan persatuan masyarakat. Prosesi ini menyaksikan partisipasi orang-orang dari berbagai komunitas dan latar belakang, semuanya bersatu dalam cinta dan hormat mereka kepada Imam Hussein [as]. Sungguh menggembirakan melihat orang-orang dari segala usia, termasuk anak-anak dan orang tua, berjalan bersama dalam prosesi tersebut, menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Imam asKesimpulannya, Juloos E Arbaeen yang diselenggarakan oleh Federasi Hussaini di Mumbai sukses besar. Acara ini mempertemukan orang-orang dari berbagai komunitas dan latar belakang, semuanya bersatu dalam cinta dan hormat mereka kepada Imam Hussein [as]. Para ulama menyampaikan pidato-pidato inspiratif, dan para relawan memastikan prosesi berjalan lancar. Juloos E Arbaeen adalah pengingat akan pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Hussein [as] dan para sahabatnya serta seruan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.[IT/r]