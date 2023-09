Tahanan 'Abadi' Guantanamo Mengajukan Gugatan terhadap Arsitek Penyiksaan CIA

IslamTimes - Pengacara salah satu “tahanan abadi” di Guantanamo telah mengajukan tuntutan hukum terhadap dua psikolog yang membantu memahami teknik interogasi CIA yang ditingkatkan, yang secara luas dipandang dan dikutuk sebagai penyiksaan.

Di pengadilan federal di negara bagian Washington, AS, pengacara yang mewakili Abu Zubaydah, yang bernama asli Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, mengajukan gugatan terhadap James Mitchell dan Bruce Jessen, yang direkrut oleh CIA pada tahun 2002 untuk merancang dan membantu melakukan interogasi terhadap tersangka yang ditangkap di Afghanistan dan di tempat lain.“Dalam mengusulkan program tersebut kepada pemerintah AS, Mitchell dan Jessen menyesatkan para pejabat mengenai cakupan dan tingkat keparahan taktik yang pada akhirnya akan mereka gunakan terhadap Abu Zubaydah,” demikian isi gugatan yang diajukan pada hari Senin.Lebih lanjut pernyataan tersebut menambahkan: “Dalam praktiknya, Mitchell dan Jessen menggunakan penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi untuk memaksa Abu Zubaydah dan warga lainnya ke dalam keadaan tidak berdaya”.Pengacara Abu Zubaydah menyebutkan bahwa penyiksaan terhadap tahanan Guantanamo tidak menghasilkan informasi intelijen yang berharga, namun kedua psikolog tersebut “tidak lagi benar-benar mencari informasi”.“Sebaliknya, mereka menggunakan Abu Zubaydah sebagai kelinci percobaan untuk metode interogasi yang belum teruji, meletakkan dasar bagi mereka untuk mendapatkan bisnis kontrak yang sangat menguntungkan untuk menyediakan personel penahanan dan interogasi kepada CIA dan Departemen Pertahanan AS,” kata gugatan tersebut.Menurut laporan intelijen Senat, kedua kontraktor tersebut dibayar $81 juta oleh pemerintah AS.Abu Zubaydah, seorang pria Palestina kelahiran Saudi, ditangkap hampir dua dekade lalu dan ditahan, menurut pengacaranya, di sejumlah “situs hitam” CIA di luar negeri.Menurut laporan intelijen Senat, Abu Zubaydah diinterogasi menggunakan teknik yang setara dengan penyiksaan, termasuk disiksa dengan waterboarding sebanyak 83 kali dalam satu bulan, digantung telanjang di langit-langit, dan dilarang tidur selama 11 hari berturut-turut.Teknik lain yang disetujui oleh CIA, yang baru-baru ini terungkap setelah deklasifikasi dokumen pada tahun 2022, disebut “walling”. Hal ini melibatkan penempatan tumit tahanan pada dinding kayu lapis “yang memiliki fleksibilitas”, dan handuk yang digulung dililitkan di leher orang tersebut.“Para interogator kemudian akan memegang ujung handuk di depan dan di bawah wajah tahanan dan mendorong [tahanan] ke belakang ke dinding, tanpa pernah melepaskan handuk tersebut,” kata laporan itu. Salah satu interogator mengatakan tujuannya adalah untuk "memantulkan" tahanan dari tembok.Pada tahun 2006, Abu Zubaydah dipindahkan ke penjara militer Teluk Guantanamo, di mana dia ditahan hingga hari ini tanpa dakwaan.Pengadilan pada hari Selasa (19/9) mengeluarkan surat panggilan kepada Mitchell dan Jessen.Ini bukan gugatan pertama yang diajukan terhadap Mitchell dan Jessen oleh tahanan Guantanamo. Pada tahun 2017, keduanya menyelesaikan gugatan terhadap mereka yang diajukan atas nama mantan tahanan Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed Ben Soud, dan keluarga Gul Rahman, yang meninggal di "penjara hitam" CIA pada tahun 2002 selama hari-hari interogasi.Dalam pernyataan sebelumnya, Jessen mengatakan bahwa kedua pria tersebut memiliki keraguan untuk melanjutkan program interogasi yang ditingkatkan.“Jim dan saya tidak ingin melanjutkan apa yang kami lakukan,” kata Jessen. “Kami mencoba keluar beberapa kali dan mereka membutuhkan kami, dan kami – kami terus melakukannya.”Dalam pernyataannya, Mitchell menolak bahwa waterboarding itu menyakitkan, dan juga mengatakan bahwa teknik yang digunakan pada tahanan tidak akan menyebabkan trauma jangka panjang.“Menyebalkan, kamu tahu. Saya tidak tahu itu menyakitkan,” katanya. “Saya menggunakan kata menyedihkan.”Abu Zubaydah sebelumnya mencoba memanggil Mitchell dan Jessen sehubungan dengan investigasi kriminal Polandia atas penyiksaan yang dilakukannya di situs hitam CIA di Polandia. Namun, setelah masalah ini dibawa ke pengadilan AS, Mahkamah Agung pada tahun 2022 memblokir langkah tersebut, dalam keputusan yang menyatakan lokasi situs hitam CIA adalah rahasia negara.[IT/r]