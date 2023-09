Ledakan Nord Stream: Mengapa Barat Masih Belum Dapat Menyebutkan Pelakunya

Islam Times - Tepat setahun lalu, tiga dari empat jaringan pipa Nord Streamdari Rusia ke Jerman di bawah Laut Baltik yang memasok gas alam ke Eropa Barat hancur. Penyelidik Barat sejauh ini gagal menemukan pelakunya, Sputnik News melaporkan.

Kebocoran gas dari sistem pipa Nord Stream terdeteksi pada 26 September 2022, dan pimpinan UE mengakui bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh "serangan yang disengaja".Dua hari kemudian, pada 28 September, Kremlin mengumumkan bahwa Rusia siap mempertimbangkan permohonan dari negara-negara UE untuk melakukan penyelidikan bersama. Namun, alih-alih menerima, Barat menyalahkan Rusia karena menghancurkan jaringan pipa mereka sendiri. Belakangan, para pejabat Eropa dan Amerika menarik kembali tuduhan mereka namun tidak menyebutkan nama pelakunya.Pada 12 Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut insiden tersebut sebagai "tindakan terorisme internasional". Sementara itu, seiring lonjakan harga gas dan produsen energi AS meneken kontrak gas alam cair (LNG) yang menguntungkan dengan negara-negara Eropa, menjadi jelas bahwa Washington adalah pihak yang paling diuntungkan dari kehancuran Nord Stream. Lebih lanjut, pimpinan AS sebelumnya telah mengeluarkan beberapa ancaman yang akan menghancurkan jaringan pipa tersebut.“Kami tahu bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden, secara terbuka mengancam bahwa dia akan menghentikan Nord Stream 2 jika Rusia melakukan intervensi militer di Ukraina,” kata Philip Giraldi, mantan kepala stasiun CIA dan sekarang direktur eksekutif Dewan Kepentingan Nasional."Hal ini diulangi oleh Victoria Nuland, orang nomor tiga di Departemen Luar Negeri. Dia pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Jadi ada Presiden dan pejabat senior yang mengatakan bahwa mereka akan menghentikan pipa jika hal ini terjadi. Jadi kita punya sebuah pernyataan yang datang dari pemerintah sendiri yang mengatakan akan melakukan hal ini," tambahnya.“Dan selain itu, saya akan mengatakan bahwa Amerika Serikat – mengingat kemampuan militernya – mampu untuk melakukan hal ini. Mereka mengirim penyelam untuk memasang bahan peledak dan mengatur satelit drone yang akan memicu serangan dan meledakkan bom. Rusia punya kemampuan untuk melakukannya. Dan mereka juga punya motif, yang pada dasarnya untuk melemahkan kemampuan Rusia dalam menggunakan sumber daya energinya dalam mempengaruhi politik di Eropa. Jadi, itulah maksud dari semua ini,” lanjut Giraldi.Pada tanggal 8 Februari 2023, jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer, Seymour Hersh, menyampaikan kejutan yang merinci rencana nyata Tim Biden dan komunitas intelijen AS untuk meledakkan jaringan pipa Nord Stream dengan bantuan agen Norwegia.Berkaca pada versi Hersh, Giraldi mengatakan bahwa menurutnya narasi Hersh "benar dalam setiap detailnya".“Dan saya dapat mengkonfirmasi kepada Anda bahwa Sy Hersh, yang saya kenal, memiliki sumber-sumber yang sangat baik di dalam CIA dan di Pentagon. Jadi apa yang dia sampaikan kepada kita datang langsung dari orang-orang yang mengetahuinya,” kata veteran CIA itu.Pada tanggal 7 Maret, sumber-sumber arus utama AS dan Jerman menerbitkan dua artikel terpisah yang mengklaim bahwa penyelidik internasional telah berhasil melacak serangan sabotase tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh kelompok "pro-Ukraina" yang beroperasi dari Andromeda, kapal pesiar sewaan sepanjang 15 meter. Kisah tersebut langsung menuai banyak kontroversi.Media Jerman, misalnya, bertanya bagaimana kapal pesiar sewaan sepanjang 15 meter dapat membawa 1.500-2.000 kilogram bahan peledak yang diperlukan untuk menghancurkan jaringan pipa, dan menambahkan bahwa Andromeda tidak memiliki derek untuk mengangkat bahan peledak sebanyak itu dengan aman ke dalam air. Juga tidak jelas bagaimana kelompok sukarelawan tersebut berhasil mengangkut bahan peledak sebanyak itu ke seluruh Eropa.Masalah lain yang dikutip oleh pers adalah lokasi ledakan berada di kedalaman Laut Baltik sekitar 80 meter sehingga memerlukan peralatan menyelam khusus yang tidak dimiliki kapal pribadi. Selain itu, komplotan penyabot mengembalikan kapal pesiar dalam kondisi buruk dan bahkan meninggalkan beberapa paspor palsu di kapal yang membuat cerita ini semakin mencurigakan.Hersh mengolok-olok berita media arus utama saat mendiskusikannya dengan seorang agen CIA yang tidak disebutkan namanya dan mengetahui masalah tersebut. Menurut Hersh, ini bukan hanya berita media yang "buruk" tetapi juga sebuah "parodi" yang sengaja diumpankan oleh CIA kepada media AS dan Jerman."Dalam dunia analis dan operator profesional, semua orang akan secara universal dan benar menyimpulkan dari cerita Anda bahwa CIA yang jahat merancang operasi balasan yang sangat konyol dan kekanak-kanakan sehingga tujuan sebenarnya adalah untuk memperkuat kebenaran," tulis jurnalis investigasi itu tulis pada 5 April.Berita-berita media Barat terbaru yang menuduh keterlibatan Ukraina juga tidak masuk akal, menurut Giraldi."Begini, ketika Anda melakukan sesuatu di dunia intelijen, Anda mencari detail yang menguatkan - detail yang memberi tahu Anda bahwa cerita ini berasal dari sumber yang baik atau secara fundamental benar. Dan saya tidak melihat satu pun dari hal itu dalam cerita ini. Tentu saja ada banyak cerita tentang orang-orang dari Ukraina yang melakukan hal ini, atau bahkan orang-orang dari Jerman yang menyewa kapal dan pergi ke sana, dan mereka tidak tahu apa kewarganegaraan mereka. Maksud saya, ini adalah cerita yang berulang-ulang. Saya tidak punya alasan untuk berasumsi bahwa cerita ini benar."Veteran CIA ini melanjutkan dengan mengatakan bahwa saat ini tidak ada cerita yang terdengar lebih kredibel seperti versi Hersh. Selain itu, AS punya motifnya; ia memiliki kemampuan untuk melakukannya; dan hal ini juga bertujuan untuk melemahkan kemampuan Rusia dalam mempengaruhi Eropa Barat, simpul Giraldi."Jadi menurut saya banyak latar belakang yang mendukung fakta bahwa Amerika Serikat pada dasarnya melakukannya, meskipun tampaknya dengan bantuan Norwegia, dan saya membayangkan beberapa sekutu NATO lainnya juga diberi pengarahan tentang hal ini dengan cara tertentu. Dengan kata lain, tidak seluruh detailnya, namun memberikan beberapa indikasi bahwa sesuatu mungkin akan terjadi dalam waktu dekat di Baltik."Tidak heran meski ada penyelidikan resmi di tiga negara – Swedia, Denmark, dan Jerman – pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas sabotase masih belum terjawab, menurut Giraldi.“Fakta bahwa sudah ada tiga investigasi yang dilakukan tidak berarti apa-apa karena ketiga negara yang melakukan investigasi tersebut semuanya adalah anggota NATO. Jadi mereka tidak punya motif apapun untuk menantang argumen bahwa ini dilakukan oleh Rusia sendiri atau oleh pihak Ukraina,” kata veteran CIA itu.Namun, Giraldi menduga penyelidikan Jerman mungkin paling mendekati kebenaran. Namun, apa yang mereka sampaikan kepada publik pada dasarnya adalah sebuah narasi yang dapat diterima oleh Amerika Serikat dan NATO. Mantan petugas lapangan CIA tersebut menyatakan bahwa Jerman adalah pihak yang paling menderita akibat hancurnya jaringan pipa Nord Stream."Perekonomian mereka sedang dalam masalah. Mereka bergantung pada energi Rusia sehingga mereka harus menanggung akibatnya, dan saya yakin banyak orang Jerman - saya tahu banyak orang Jerman yang menyadarinya. Saya berada di Eropa Timur sekitar dua bulan yang lalu, dan saya sering mendengar hal ini dari orang-orang Eropa, betapa bodohnya semua ini untuk menghancurkan sumber daya yang sangat baik bagi Eropa dan juga bagi Rusia."Menurut Giraldi, menarik untuk mengkaji siapa lagi – selain AS dan Norwegia – yang mengetahui plot Nord Stream dan cukup bodoh untuk terlibat di dalamnya. Giraldi meragukan apakah Berlin telah berkolusi dengan AS dan Norwegia sejak awal dan mengatakan bahwa tidak masuk akal bagi suatu negara untuk rela mengorbankan perekonomiannya sendiri.Selain itu, jaringan pipa Nord Stream bukan hanya aset Gazprom, Giraldi menekankan: ada negara lain – perusahaan lain dari Eropa Barat – yang berpartisipasi dalam proyek yang bernilai miliaran dolar tersebut. Dan karena rencana AS, uang mereka terbuang percuma dan infrastruktur mereka mengalami kerusakan yang tak terhitung banyaknya.Namun aspek keuangan hanyalah setengah permasalahannya: hal yang paling mengkhawatirkan adalah pihak-pihak yang meledakkan jaringan pipa tersebut berisiko memperburuk krisis secara dramatis.“Penghancuran saluran pipa adalah tindakan perang,” tegas Giraldi, “... jadi ini adalah cerita yang menarik jika kita menemukan kebenarannya.”Pada 17 September 2023, Deputi Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan bahwa Rusia menyeru Dewan Keamanan PBB untuk bertemu guna membahas jaringan pipa gas Nord Stream dan dewan tersebut akan berkumpul pada Selasa, 26 September - setahun setelahnya sabotase terjadi.Pada tanggal 27 Agustus, Perdana Menteri negara bagian Saxony, Michael Kretschmer, mengumumkan perlunya memperbaiki jaringan pipa gas yang rusak yang menurutnya akan membantu menjamin pasokan energi negara tersebut untuk lima hingga 10 tahun ke depan.[IT/AR]