Pejabat Senior: Pencegahan 'Israel' Capai Tingkat Nol, Pemukim Tidak Bisa Tidur Karena Tenda Perbatasan Hizbullah 

IslamTimes - Pada kesempatan peringatan 17 tahun kemenangan Lebanon melawan musuh Zionis ‘Israel’ dalam perang bulan Juli 2006, Kepala Unit Penghubung dan Koordinasi Hizbullah, Haji Wafiq Safa mengungkapkan kenangan yang belum pernah terdengar sebelumnya tentang pertempuran melawan rezim Zionis ‘Israel’.

Safa menekankan bahwa perkembangan yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan perbatasan dengan Lebanon memperlihatkan betapa buruknya upaya pencegahan Zionis Israel.Meskipun menyebutkan bahwa masih terlalu dini untuk memprediksi bahwa pertempuran di masa depan dengan musuh adalah hal yang menentukan, pejabat senior Hizbullah menggarisbawahi bahwa entitas Zionis 'Israel' sedang menghadapi krisis pemerintahan, selain ancaman internal Palestina, dan ancaman eksternal dari pihak Lebanon, serta ancaman eksternal di tingkat regional dari pihak Poros Perlawanan.“Ini berarti bahwa Zionis ‘Israel’ sedang menghadapi ancaman nyata, ditambah dengan krisis pemerintahan, yang jika digabungkan mengungkapkan bahwa pencegahan Zionis ‘Israel’ di masa lalu telah mencapai tingkat nol. Bukti bagus mengenai hal ini adalah praktik Zionis 'Israel' di Gaza,” kata Safa, sambil bertanya “Apa yang dilakukan tentara Zionis 'Israel' terhadap Jenin, Tepi Barat, dan perbatasan utaranya dengan tenda yang didirikan oleh Hizbullah di tanah yang kami referensikan menjadi milik Lebanon?”Berkat tenda ini, Safa menjelaskan bahwa semua permukiman Zionis ‘Israel’ yang terletak di sepanjang perbatasan dengan Lebanon menghabiskan malam-malam tanpa tidur, dan bertanya-tanya “di mana tentara yang melindungi kami?”Safa menguraikan lebih lanjut rincian pertukaran tahanan antara Perlawanan Islam dan rezim Zionis setelah kemenangan tahun 2006.Kepala perunding Hizbullah dalam berbagai kasus politik dan militer juga menyinggung rincian yang tidak diungkapkan tentang perang tahun 2006, penetapan batas maritim antara Lebanon dan Palestina yang diduduki Zionis 'Israel', perjuangan faksi perlawanan Palestina melawan penjajah Zionis, perjuangan Hizbullah. negosiasi dengan faksi politik Lebanon lainnya untuk memajukan kasus pemilihan presiden baru republik tersebut, dan intervensi AS dalam perkembangan politik di Lebanon dan kawasan sekitarnya.Menanggapi pertanyaan mengenai alasan memulai pertempuran 33 hari tersebut, Safa berkata, “Bertentangan dengan klaim para pejabat Zionis yang mengaitkan awal pertempuran ini dengan penangkapan dua tentara Zionis oleh pasukan perlawanan, saya yakin itu adalah hal yang benar. bukan penyebabnya. Sebaliknya, saya yakin bahkan sebelum kejadian ini, musuh telah merencanakan untuk menyerang Lebanon."“Peristiwa yang terjadi setelah dimulainya pertempuran, khususnya pernyataan para pejabat senior Amerika tentang ‘Timur Tengah Baru’, menunjukkan kenyataan bahwa musuh-musuh rakyat Lebanon telah mempersiapkan konspirasi melawan bangsa kita bahkan sebelum ini, dan selama pertempuran ini, fakta ini menjadi jelas bagi semua orang,” kata pejabat senior Hizbullah itu.Ia menganggap pertemuan para pemimpin Gerakan 14 Maret dengan musuh-musuhnya sebagai tanda lain dari keberpihakan beberapa faksi politik Lebanon dengan musuh-musuh negaranya untuk menghilangkan perlawanan Hizbullah. “Meskipun ada tekanan politik yang diberikan oleh musuh, mereka gagal mencapai semua tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti melucuti senjata perlawanan, membebaskan tawanan Zionis ‘Israel’, dan memukul mundur perlawanan dari Lebanon Selatan selama pertempuran 33 hari,” tambahnya. .Kepala Unit Penghubung dan Koordinasi Hizbullah memuji peran mantan presiden Emile Lahoud, dan Ketua Parlemen Nabih Berri sebagai dua wajah politik terkemuka dari perlawanan dalam mempertahankan senjata perlawanan dan menggagalkan konspirasi musuh selama perang 33 hari pada tahun 2006.Melanjutkan kenangannya sebagai kepala perunding Hizbullah selama pertukaran tahanan besar-besaran antara kelompok perlawanan dan musuh Zionis pada tahun 2008, Safa menyebut Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah sebagai kepala tim perundingan. Dia juga menyebutkan anggota lain dari tim ini, termasuk syuhada Haji Imad Mughniyeh dan Sayyid Mustafa Badreddine [Zolfiqar]. Safa menambahkan bahwa tanggung jawab tim meliputi persiapan keseluruhan proses negosiasi, perancangan dan penyusunan pertanyaan, serta penjadwalan sesi, semuanya di bawah pengawasan dan bimbingan Sayyid Nasrallah.Sehubungan dengan banyaknya tahanan yang ingin ditukarkan oleh Hizbullah, yang mencakup individu-individu dari berbagai negara seperti Lebanon, Suriah, Palestina, Aljazair, dan lainnya, Safa, ketika menjelaskan dimensi kompleks dari proses negosiasi pertukaran, menganggap tujuan tim perundingan sebagai tahanan. kemampuan untuk menjaga nasib dua tawanan 'Israel' tidak diketahui sebagai sebuah seni.Pencapaian akhir dari perundingan ini adalah pembebasan semua tahanan yang dicari oleh kelompok perlawanan, termasuk martir Samir Al-Quntar,' dan dampaknya terhadap tentara dan pemukim Zionis 'Israel' setelah selesainya proses pertukaran, selain berita tentang nasib tak terelakkan dari dua tawanan Zionis yang kembali ke tanah pendudukan dalam keadaan mati, menurut pejabat senior Hizbullah.Menanggapi pertanyaan tentang penetapan batas maritim antara Lebanon dan rezim Zionis tahun lalu dan dimulainya eksplorasi minyak oleh perusahaan Perancis-Qatar di ladang energi Lebanon, Safa mengatakan, “Hizbullah mendukung posisi resmi pemerintah Lebanon sejak awal, dan hanya setelah menyaksikan penyimpangan musuh Zionis pada awal proses eksploitasi sumber daya energi barulah mereka memutuskan untuk memaksa 'Israel' untuk menghormati hak-hak Lebanon."Merujuk pada kata-kata kosong dan ancaman para pejabat rezim Zionis mengenai isu tenda perlawanan di Lebanon Selatan, Safa berkomentar bahwa "Zionis 'Israel' awalnya mengeluh kepada pasukan UNIFIL tentang tenda yang didirikan oleh perlawanan di wilayah Lebanon dan meminta mereka untuk melakukannya. menekan perlawanan untuk mundur. Setelah menyaksikan ketidakpedulian perlawanan, mereka menggunakan ancaman dan berulang kali memperpanjang tenggat waktu, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan militer untuk menghadapi perlawanan. Akhirnya, mereka juga berbicara tentang perlunya perundingan mengenai masalah ini. Ini jelas menunjukkan kekuatan pencegahan Hizbullah."“Pasukan perlawanan selalu dalam keadaan siap karena tenda-tenda ini didirikan di dalam wilayah Lebanon, dan dilarang melakukan pelanggaran atau campur tangan apa pun,” tegasnya.Ditanya tentang perundingannya baru-baru ini dengan Panglima Angkatan Darat Lebanon Jenderal Joseph Aoun, Safa membantah terlibat dalam proses politik dan diskusi dengan berbagai faksi politik di Lebanon terkait isu kepresidenan. Lebih lanjut dia menegaskan, pertemuannya dengan Jenderal Aoun semata-mata bertujuan untuk melawan ancaman teroris di wilayah perbatasan, berkoordinasi dengan pasukan UNIFIL di perbatasan Lebanon-Palestina, dan mengendalikan situasi keamanan dan sosial di wilayah tertentu di Lebanon Selatan. Pejabat senior Hizbullah mengesampingkan adanya motivasi politik di balik pertemuan tersebut.“Di dalam Dewan Politik Hizbullah, terdapat banyak individu, masing-masing memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memajukan berbagai isu,” kata Safa, sambil menyangkal peran apa pun dalam proses negosiasi dan pembicaraan dengan faksi politik berbeda di Lebanon mengenai urusan kepresidenan.Mengenai penolakannya untuk berjabat tangan dengan petugas intelijen AS di Lebanon dalam sebuah acara publik, Safa berkomentar, "Hizbullah percaya bahwa mereka tidak dapat bernegosiasi atau bekerja sama dengan dua entitas: Zionis dan pemerintah AS."Dia kemudian menjelaskan situasinya, dengan mengatakan, "Pendekatan Hizbullah terhadap pemerintah AS selalu konsisten. Meskipun ada upaya terus-menerus dari para pejabat Amerika untuk mengirim mediator untuk negosiasi antara AS dan Hizbullah, terutama saya sendiri, Sayyid Hassan Nasrallah secara konsisten menekankan bahwa hal tersebut adalah hal yang benar. pemerintah AS yang telah menetapkan Hizbullah sebagai organisasi 'teroris' dan menentangnya. Oleh karena itu, kami bahkan tidak akan menyapa mereka, apalagi melakukan negosiasi."[IT/r]