Lima tahun Sejak Pembunuhan Khashoggi, Keadilan Ditolak Saat MBS Berteman dengan Biden

IslamTimes - Pembunuhan mengerikan ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia, menarik perhatian publik dan media dalam jumlah besar, memicu penyelidikan resmi di banyak negara, mengancam akan memutuskan hubungan AS dengan Riyadh, dan berujung pada hukuman terhadap beberapa agen Saudi atas kejahatan tersebut.

Tanggal 2 Oktober menandai peringatan lima tahun pembunuhan jurnalis dan pembangkang Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.Namun, lima tahun kemudian, keluarga dan teman-temannya masih belum bisa mendapatkan keadilan, dan Kerajaan sudah kembali beraktivitas seperti biasa.Pada tanggal 2 Oktober 2018, sekitar pukul 13:14 siang (10:14 GMT), Khashoggi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen terkait rencana pernikahannya dengan Hatice Cengiz, seorang mahasiswa PhD asal Turki berusia 36 tahun.Kamera CCTV menangkap kedatangannya, namun tidak menangkap kepergiannya dari konsulat. Dengan cepat dinyatakan sebagai orang hilang, para pejabat Saudi awalnya mengaku tidak tahu apa yang terjadi, dan mengklaim Khashoggi telah meninggalkan gedung itu hidup-hidup.Baru pada tanggal 15 Oktober, hampir dua minggu kemudian, pejabat Turki memeriksa gedung tersebut. Mereka mengidentifikasi bukti kuat bahwa Khashoggi telah dibunuh dan para ahli kimia merusak lokasi kejadian untuk menyembunyikan petunjuk.Riyadh tidak mengetahui bahwa intelijen Turki telah lama menyadap konsulat tersebut, dan menangkap perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan Khashoggi dengan sangat rinci.Segera setelah dia tiba, agen-agen Saudi mulai mencekiknya, sementara yang lain mengacungkan gergaji tulang, siap untuk mengukir mayatnya menjadi potongan-potongan yang bisa diangkut begitu perbuatan jahat itu dilakukan.Kata-kata terakhirnya yang tercatat adalah: “Saya tidak bisa bernapas.”Pengungkapan yang mengejutkan ini mendorong pemerintah Saudi untuk mengubah ceritanya. Khashoggi telah terbunuh – meskipun terjadi perkelahian yang tidak dapat dijelaskan, katanya.Akun Riyadh berkembang pesat dan pesat dalam beberapa minggu mendatang. Penyadapan intelijen AS mengungkapkan bahwa Mohammed bin Salman memberikan perintah langsung untuk memikat Khashoggi ke kedutaan, untuk membawanya kembali ke Arab Saudi dengan membawakan lagu luar biasa yang ilegal.Agen mata-mata Amerika CIA kemudian mengumumkan bahwa mereka menilai Putra Mahkota Saudi sebenarnya secara langsung mengarahkan rencana pembunuhan tersebut.Tindakan komunitas intelijen AS yang menjatuhkan Riyadh secara drastis merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hubungan antara AS dan Arab Saudi, yang terjalin dengan baik pada Hari Valentine tahun 1945 di dek kapal penjelajah Amerika di Terusan Suez, didasarkan pada jaminan Washington akan kelangsungan keberadaan Kerajaan Saud, dengan imbalan pasokan minyak murah yang tiada habisnya. .Tetap bungkam mengenai tirani dalam negeri Kerajaan Saud dan dakwah global yang mendukung paham kekerasan, Salafisme ekstremis merupakan bagian yang tidak terkodifikasi dari perjanjian tersebut.Jurnalis Barat selama ini sangat terlibat dalam penipuan ini. Ketika Bin Salman merebut kekuasaan pada bulan Juni 2017, ia dipuji oleh Guardian yang dianggap liberal sebagai “seorang pengambil risiko dengan semangat untuk melakukan reformasi,” sementara banyak wartawan dan pakar memuji tindakan agresifnya terhadap Iran dan Lebanon.Namun ketika AS menentangnya, tiba-tiba media Barat dibanjiri dengan cerita-cerita tentang pelanggaran hak asasi manusia di Riyadh, penyiksaan dan pembunuhan terhadap para pembangkang, dan kecenderungan para pengkritik pemerintah untuk menghilang secara misterius.Laporan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 2019 tentang pembunuhan Khashoggi memberikan gambaran yang sangat rinci tentang apa yang terjadi pada hari yang menentukan itu di Kedutaan Besar, dan regu pembunuh beranggotakan 15 orang yang melakukan perjalanan ke dan dari Istanbul untuk tujuan tersebut.Temuannya tidak ambigu. Karena pelakunya adalah pejabat negara Saudi yang “bertindak dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara, dengan segala kemampuan negara yang mereka miliki,” maka Riyadh bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.Laporan Direktur Intelijen Nasional, yang dideklasifikasi pada Februari 2021 atas perintah pemerintahan Joe Biden, bahkan lebih tegas lagi.Laporan tersebut merinci “keterlibatan langsung penasihat utama dan anggota pasukan perlindungan Muhammad bin Salman dalam operasi tersebut,” dan “dukungan Putra Mahkota dalam menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri”:“[Bin Salman] menciptakan lingkungan di mana para ajudannya takut bahwa kegagalan menyelesaikan tugas yang diberikan dapat mengakibatkan dia memecat atau menangkap mereka… para ajudan tidak mungkin mempertanyakan perintah [nya] atau melakukan tindakan sensitif tanpa persetujuannya,” laporan itu mencatat.Pembebasan tersebut menyebabkan Washington menjatuhkan sanksi dan larangan perjalanan terhadap beberapa pejabat keamanan Saudi. Pada bulan November 2022, pemerintahan Biden memutuskan bahwa Bin Salman memiliki kekebalan dari penuntutan dalam kasus perdata yang diajukan di AS terhadap dirinya dan kaki tangan utamanya, oleh keluarga Khashoggi.Mirip dengan kegagalan Washington untuk melepaskan diri dari China, ambisi AS untuk akhirnya membuang pengaruh gelapnya terhadap Arab Saudi terlalu sulit dalam praktiknya, baik secara ekonomi maupun geopolitik.Sementara beberapa anggota parlemen Partai Demokrat dan kelompok hak asasi manusia membuat heboh publik atas pembunuhan Khashoggi, Donald Trump, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Oval Office, jauh lebih terkendali. Dia bahkan secara terbuka menyangkal penilaian CIA atas kesalahan Bin Salman.Laporan di balik layar menunjukkan bahwa Trump membual, “Saya menyelamatkan pantatnya” kepada para pembantunya sehubungan dengan Putra Mahkota. Alasannya sederhana – ikatan berkelanjutan Riyadh dengan Washington memastikan penjualan senjata senilai miliaran dolar setiap tahunnya.Lebih dari selusin negara Uni Eropa, termasuk Inggris, Perancis dan Jerman, yang memiliki hubungan dagang serupa dengan Arab Saudi, dianggap sebagai penyebab utama sikap diam dan/atau tidak adanya tindakan di Eropa terhadap pembunuhan Khashoggi.Apalagi Trump dan Bin Salman memiliki musuh yang sama, yaitu Tehran. Setelah membatalkan perjanjian nuklir era Barack Obama, yang membebaskan Republik Islam dari sanksi yang melumpuhkan dan menawarkan prospek perdamaian dan stabilitas yang lebih luas di Asia Barat, semakin jelas bahwa Presiden tersebut bersiap untuk perang habis-habisan dengan Iran pada tahun ini. masa jabatan pertamanya.Jika hal itu terjadi, Washington akan sangat membutuhkan dukungan Arab Saudi.Permusuhan yang tidak masuk akal dan penuh permusuhan terhadap Tehran juga berperan dalam penolakan Turki dalam meminta pertanggungjawaban Arab Saudi atas Khashoggi.Setelah melakukan begitu banyak hal yang memberatkan Riyadh dan Bin Salman segera setelah pembunuhan tersebut, ada tanda-tanda bahwa para pejabat di Istanbul bertekad untuk mengadili para tersangka tingkat tinggi yang terlibat, dengan atau tanpa bantuan Kerajaan.Dakwaan yang terperinci dan persuasif berdasarkan analisis catatan ponsel, informasi masuk dan keluar, rekaman CCTV, pernyataan saksi, analisis forensik perangkat digital termasuk komputer Khashoggi, dan banyak lagi telah dibuka pada bulan Maret 2020.Penolakan Riyadh untuk menyerahkan 20 tersangka, termasuk pejabat tinggi keamanan dan intelijen, bukanlah penghalang.Istanbul mengambil tindakan untuk mengadili mereka secara in-absentia, dan meminta hukuman seumur hidup atas pembunuhan tingkat pertama bagi hampir semua pelaku yang diklaim terlibat. Namun, pada bulan April 2022, pengadilan Turki memerintahkan pemindahan persidangan ke Arab Saudi, di mana banyak tersangka telah dibebaskan.Tidak ada penjelasan yang diberikan mengenai hal ini, namun pemerintahan Biden yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah terhadap tujuan bunuh diri dalam perang dengan Iran mungkin bisa menjadi alasan mengapa hal ini terjadi.Ada dimensi lain dalam Omertà modern mengenai pembunuhan Khashoggi yang perlu dipertimbangkan. Yang serius, hal ini mungkin merupakan komponen yang paling penting dalam menjamin keluarga jurnalis pembangkang yang terbunuh tersebut tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang sangat layak mereka dapatkan.Setelah menjabat, pemerintahan Biden tidak hanya memimpin dalam merilis informasi terkait pembunuhan Khashoggi tetapi juga mendeklasifikasi sejumlah besar dokumen terkait 9/11, sebagai tanggapan atas tuntutan dari keluarga mereka yang tewas dalam serangan tersebut.Sebagian besar diabaikan oleh jurnalis arus utama, file-file tersebut berisi pengungkapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya, yang menunjukkan bahwa bukti kuat yang melibatkan agen intelijen Saudi dalam serangan teror massal telah dikumpulkan oleh penyelidik FBI. Pada tahun 2017, Biro diam-diam memutuskan:“Ada kemungkinan 50/50 [Riyadh] memiliki pengetahuan lebih lanjut mengenai serangan teroris 9/11 yang akan terjadi.”Meskipun hal-hal tersebut bersifat seismik, menyalahkan Arab Saudi atas peristiwa 9/11 adalah pilihan yang sepenuhnya “aman” satu dekade kemudian. Media arus utama secara terbuka berspekulasi bahwa Riyadh memainkan peran rahasia dalam peristiwa tersebut selama bertahun-tahun, dan keluarga korban telah lama berupaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintahnya di pengadilan AS.Ada yang mungkin berspekulasi bahwa Saudi dianggap sebagai pihak yang ideal oleh para pelaku sebenarnya. Itu hanyalah satu bacaan dari pengajuan pengadilan tahun 2021 yang luar biasa, yang dirilis pada bulan April.Dokumen tersebut merangkum temuan penyelidikan Kantor Komisi Militer, sebuah badan hukum Teluk Guantanamo, mengenai hubungan Riyadh dengan serangan tersebut.Penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa beberapa mata-mata Saudi memainkan peran penting dalam merekrut, menangani dan memantau para pembajak yang diduga 9/11. Namun, mereka tidak bertindak berdasarkan instruksi dari Arab Saudi, apalagi atas inisiatif mereka sendiri. Sebaliknya, aktivitas mereka secara tegas diarahkan dan didanai oleh CIA.Hal ini jelas menjadi alasan mengapa dorongan untuk menyalahkan Arab Saudi atas peristiwa 9/11 telah kehilangan momentum, dan keinginan negara-negara Barat untuk mengadili para pembunuh Khashoggi dan menghukum Kerajaan Arab Saudi karena mensponsori pembunuhannya telah berkurang.Melakukan hal ini akan menimbulkan risiko besar bagi Riyadh untuk mengungkapkan beberapa kebenaran yang sangat tidak menyenangkan dan telah lama disembunyikan dari sudut pandang penguasa sejati Kekaisaran AS, sebuah prospek yang tidak dapat diterima.Kecil kemungkinan peristiwa 9/11 dibahas dalam pertemuan dadakan dan mendadak antara pimpinan CIA Bill Burns dengan Bin Salman pada bulan April. KTT tersebut diadakan dengan tergesa-gesa setelah perundingan diplomatik yang konstruktif antara Arab Saudi dan Republik Islam pada akhirnya meningkatkan prospek perdamaian di Yaman, setelah bertahun-tahun terjadi perang genosida terhadap pemerintah sahnya oleh Riyadh.Namun urgensi misinya menunjukkan bahwa Kerajaan Saud masih terlalu berharga – dan terlalu berpengetahuan – untuk ditinggalkan begitu saja.[IT/r]