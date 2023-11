Ribuan Orang Menuntut Gencatan Senjata di Gaza Menjelang Pertemuan Biden-Xi

Protesters marching in support of Palestinians

IslamTimes - Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di San Francisco, menyerukan gencatan senjata antara Hamas dan Zionis Israel, ketika kota itu bersiap menjadi tuan rumah forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Baik Presiden AS Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping diperkirakan akan menghadiri KTT tersebut.

Para pengunjuk rasa di San Francisco mengecam dukungan Washington terhadap Zionis Israel dan menyerukan kemerdekaan PalestinaPertemuan tersebut berlangsung di pusat kota pada Selasa (14/11) malam, dengan kerumunan orang meneriakkan “Joe Genosida, dia harus pergi,” menurut media lokal. Video yang diposting di media sosial juga menunjukkan kerumunan besar orang, meneriakkan “Bebaskan Palestina” serta “dari Sungai ke Laut,” sebuah slogan politik yang menyerukan penyatuan wilayah Palestina dengan mengorbankan Zionis Israel. Banyak pengunjuk rasa terlihat membawa bendera Palestina dan menabuh genderang.Menurut San Francisco Standard, beberapa pembicara yang berbicara kepada para demonstran mendesak AS – pendukung utama China Israel – untuk berhenti menyumbang miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan lebih fokus pada pemberantasan kemiskinan di Amerika.Protes #FreePalaestine yang baru saja terjadi di #SanFrancisco#FromTheRiverToTheSea adalah tema #IsraelHamasWar, apakah orang-orang ini menyadari apa artinya? pic.twitter.com/ajen69zpnJ— Sophon Lotrovsky, PhD (@sophonlotrovski) 15 November 2023San Francisco siap untuk memperbaiki masalah utamanya – bukan untuk Amerika, tapi untuk Xi JinpingBeberapa demonstrasi telah terjadi di San Francisco dalam beberapa hari terakhir, namun ditujukan untuk agenda yang lebih luas, dengan para peserta membawa plakat bertuliskan “Tolak elit yang mendikte masa depan kita” dan “Matikan APEC.”KTT APEC, sebuah forum internasional yang mencakup 21 negara dan menyumbang sekitar 60% PDB global, dibuka pada hari Sabtu dan dijadwalkan berakhir pada hari Jumat. Joe Biden dan Xi Jinping telah tiba di City by the Bay untuk menghadiri forum tersebut dan mengadakan pembicaraan yang sangat dinantikan di sela-sela acara tersebut.Menjelang kedatangan Xi, bandara San Francisco menyaksikan serangkaian demonstrasi paralel, dengan ratusan warga negara China bentrok dengan pengunjuk rasa tandingan. Meskipun kubu terakhir berunjuk rasa menentang dugaan tindakan keras China terhadap etnis minoritas, kelompok kubu sebelumnya mengatakan mereka ingin menyambut pemimpin China tersebut ke pertemuan puncak tersebut.[IT/r]