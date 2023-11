Anggota Kongres Omar Umumkan Resolusi untuk Blokir Penjualan Senjata AS ke “Israel”

US Congresswoman Ilhan Omar

IslamTimes - Anggota Kongres AS Ilhan Omar telah meluncurkan resolusi untuk memblokir penjualan senjata senilai $320 juta kepada entitas Zionis “Israel”, yang telah melakukan perang genosida terhadap warga Palestina di Gaza sejak 7 Oktober.

Sekelompok Demokrat progresif, yang dipimpin oleh Omar, memperkenalkan proposal yang disebut “resolusi ketidaksetujuan” pada hari Kamis (16/11).Resolusi tersebut berupaya untuk mencabut izin ekspor jenis bom berpemandu tertentu yang disetujui untuk dijual ke entitas Zionis “Israel” beberapa bulan sebelum rezim tersebut memulai perangnya di wilayah yang terkepung.Dalam sebuah pernyataan, kantor Omar mengatakan, “Senjata-senjata ini telah digunakan dalam pengepungan di Gaza”.Pemerintahan Presiden Joe Biden dan entitas Zionis “Israel” menyetujui kesepakatan senjata awal tahun ini. Gedung Putih memberi tahu Kongres pada tanggal 31 Oktober bahwa mereka akan mulai mentransfer peralatan yang dapat mengubah bom tidak terarah menjadi amunisi berpemandu GPS, The Wall Street Journal melaporkan pada saat itu.Omar, salah satu yang paling 'bersuara keras' di Kongres menentang dukungan militer AS terhadap entitas tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya “terus melakukan kejahatan perang dalam pengepungan mereka di Jalur Gaza.“Dari permintaan untuk meminimalkan korban sipil, menghindari invasi darat, menghindari pendudukan kembali Gaza, dan melakukan jeda kemanusiaan yang berarti, Netanyahu terus mengabaikan kebijakan dan permintaan AS.”Dia mengatakan Washington telah memberi entitas tersebut “bantuan militer sebesar $3,8 miliar per tahun, dan memiliki pengaruh yang sangat besar atas tindakan mereka. Merupakan tanggung jawab Kongres untuk melakukan pengawasan atas penjualan senjata.”“Itulah sebabnya kita tidak boleh membiarkan penjualan senjata yang akan digunakan secara langsung melanggar hukum AS dan internasional, hak asasi manusia, dan moral kita sendiri di dunia.”Namun outlet berita Amerika, Bloomberg, melaporkan pada hari Rabu (15/110 bahwa Pentagon telah “diam-diam” meningkatkan bantuan militer ke Zionis Israel, sejak rezim tersebut melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober.Rezim sejauh ini telah membunuh lebih dari 12.000 orang, termasuk sedikitnya 5.000 anak-anak.[IT/r]