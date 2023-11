Hakim Colorado Membiarkan Trump Tetap Mengikuti Pemilu, Mengatakan Dia Menghasut Kerusuhan

Donald Trump

IslamTimes - Seorang hakim Colorado pada hari Jumat mengizinkan Donald Trump untuk tetap menjadi pemilih dalam pemilihan negara bagian tahun depan, tetapi mendapati bahwa dia "terlibat dalam pemberontakan" dengan memicu serangan terhadap Capitol AS oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

Keputusan Hakim Distrik Colorado Sarah Wallace mengikuti keputusan pengadilan serupa di beberapa negara bagian lain yang tidak menyertakan Trump dalam pemungutan suara, AFP melaporkan.Keputusan tersebut menandai kemenangan bagi mantan presiden Partai Republik tersebut ketika ia mencegah tantangan hukum yang didanai dengan baik untuk menghalangi dia kembali ke Gedung Putih dalam pemilu tahun depan.Trump belum dicoret dari satu pun surat suara saat musim politik mulai berlangsung.Keputusan hakim tersebut menyalahkan Trump karena menghasut para pendukungnya yang menyerbu Gedung Capitol AS pada tahun 2021 untuk menggagalkan sertifikasi pemenang pemilu Joe Biden, tetapi mengatakan tidak jelas apakah amandemen konstitusi akan melarang dia menjabat.Gugatan tersebut diajukan di Colorado oleh Citizens for Responsibility and Ethics [CREW], sebuah kelompok pengawas yang berbasis di Washington, dan berupaya untuk melarang Trump mencalonkan diri lagi sebagai presiden.Argumen tersebut, yang membuat para pakar hukum terpecah belah, bertumpu pada amandemen Konstitusi yang diratifikasi setelah Perang Saudara tahun 1861-65.Bagian 3 dari Amandemen ke-14 melarang siapa pun memegang jabatan publik jika mereka terlibat dalam “pemberontakan atau pemberontakan” setelah sebelumnya berjanji untuk mendukung dan membela Konstitusi.Amandemen tersebut, yang diratifikasi pada tahun 1868, bertujuan untuk mencegah para pendukung Konfederasi pemilik budak terpilih menjadi anggota Kongres atau memegang posisi federal.Dalam putusannya, Hakim Wallace menyimpulkan “bahwa Trump bertindak dengan maksud khusus untuk menghasut kekerasan politik dan mengarahkannya ke Capitol” untuk menghentikan peralihan kekuasaan ke Biden.Dengan melakukan hal tersebut, kata hakim, Trump secara aktif terlibat dalam pemberontakan.Namun dia mencatat ada “argumen persuasif di kedua belah pihak” mengenai apakah presiden seharusnya termasuk di antara mereka yang dapat dilarang memegang jabatan publik.“Tampaknya bagi pengadilan, apa pun alasannya, penyusun Bagian Tiga tidak bermaksud menyertakan orang yang baru saja mengambil Sumpah Presiden,” tulisnya.Tim kampanye Trump memuji keputusan hakim tersebut, dan menyebutnya sebagai “satu lagi paku di peti mati tantangan pemilu yang tidak bersifat Amerika.”“Tantangan kini telah diatasi di Colorado, Michigan, Minnesota dan New Hampshire,” kata juru bicara Trump Steven Cheung dalam sebuah pernyataan.Meskipun pengacara Trump memenangkan pertarungan, upaya hukum serupa di negara bagian lain mungkin berarti bahwa permasalahan kelayakan Trump akan berakhir di Mahkamah Agung AS, di mana kelompok konservatif memegang mayoritas 6-3.Trump yang berusia 77 tahun akan diadili di Washington pada bulan Maret atas tuduhan berkonspirasi untuk membatalkan hasil pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh Biden.[IT/r]