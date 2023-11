Juru Bicara Iran: Kelompok Perlawanan Bertindak Secara Independen 

Iranian Foreign Ministry Spokesman Nasser Kanaani

IslamTimes - Menepis tuduhan AS bahwa Iran memimpin kelompok perlawanan di seluruh kawasan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan kekuatan perlawanan membuat keputusan sendiri dan beroperasi sendiri.

Ditanya tentang serangan terhadap pangkalan militer Amerika di wilayah tersebut, Kanaani menjelaskan pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (20/11) bahwa kelompok perlawanan di wilayah tersebut tidak menerima perintah dari Iran.“Kelompok perlawanan mewakili negaranya masing-masing… Mereka membuat keputusan dan bertindak sendiri,” katanya.Juru bicara tersebut juga menasihati pemerintah AS bahwa alih-alih melontarkan tuduhan terhadap Iran, mereka harus bertanya pada diri sendiri mengapa negara-negara di kawasan membenci Iran dan mengapa masyarakat di kawasan tersebut mengadakan demonstrasi menentang AS dan rezim Zionis.“Tidak seperti AS yang memerintahkan sekutunya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, Iran tidak memiliki kekuatan proksi di kawasan ini,” Kanaani menggarisbawahi.Rezim Zionis ‘Israel’ telah menggempur Jalur Gaza sejak 7 Oktober, ketika Hamas melancarkan operasi mendadak di luar Gaza. Setidaknya 13.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan ‘Israel’ di daerah kantong tersebut.Dalam sambutannya pada tanggal 10 Oktober, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei menunjuk pada “kekalahan yang tidak dapat diperbaiki” dari rezim Zionis dalam epik yang diciptakan oleh pemuda Palestina, menyangkal tuduhan bahwa Iran berada di balik Operasi Al- Banjir Aqsa.“Mereka salah. Tentu saja kami mendukung Palestina. Kami mendukung perjuangan mereka. Kami memuji pemikiran dan upaya para perancang yang cerdas dan cerdas serta pemuda Palestina yang pemberani. Kami bangga dengan mereka. Ini benar. Namun mereka yang mengatakan bahwa orang-orang non-Palestina berada di balik apa yang dilakukan orang-orang Palestina, tidak mengenal bangsa Palestina. Mereka meremehkan bangsa Palestina,” kata Imam Khamenei.[IT/r]