Pejabat Pentagon: Kapal Tanker yang Berafiliasi dengan Israel Ditangkap di Lepas Pantai Yaman

Israeli-affiliated tanker captured off Yemen coast

IslamTimes - Organisasi keamanan maritim Ambrey mengumumkan pendaratan kapal tanker Zionis Israel lainnya di lepas pantai Yaman.

Menyusul serangkaian peristiwa di rute pelayaran yang sama, sebuah kapal tanker yang terkait dengan perusahaan Zionis Israel diangkut di lepas pantai Yaman pada hari Minggu (26/11), menurut organisasi keamanan maritim Ambrey.Ambrey mengumumkan bahwa "pasukan angkatan laut AS terlibat dalam situasi ini" menyusul insiden dengan kapal Central Park, yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan afiliasi Zionis Israel yang berbasis di Inggris.Belakangan, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan sebuah kapal tanker yang terkait dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Zionis Israel ditangkap di lepas pantai Yaman pada hari Minggu (26/11) oleh orang-orang bersenjata tak dikenal.“Ada indikasi bahwa sejumlah individu bersenjata tak dikenal telah merebut M/V Central Park di Teluk Aden pada 26 November. Pasukan AS dan koalisi berada di sekitar lokasi dan kami memantau situasinya dengan cermat,” kata pejabat tersebut kepada AFP menyusul serangkaian insiden pada rute pelayaran yang sama.Angkatan Laut Yaman sebelumnya mengancam akan menyerang kapal tanker tersebut jika tidak dialihkan ke pelabuhan Hodeidah, kata Ambrey. Perusahaan keamanan maritim tersebut mengklaim bahwa komunikasi dari kapal penjelajah koalisi AS telah disadap, dan menginstruksikan Central Park untuk mengabaikan sinyal tersebut.Kapal tanker itu ditangkap di lepas pantai kota pelabuhan Aden di Yaman, menurut Ambrey, dan kapal lain di wilayah tersebut melaporkan “pendekatan oleh delapan orang dengan dua perahu kecil yang mengenakan seragam militer.”[IT/r]