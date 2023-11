Media AS: Biden Berusaha untuk Mencabut semua Pembatasan Akses Israel terhadap Persediaan Senjata AS

US Air Force personnel unload a KC-135 Stratotanker at an undisclosed location

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah meminta penghapusan hampir semua pembatasan penggunaan senjata dan amunisi yang disimpan oleh AS di Zionis Israel oleh Zionis Israel, menurut sebuah laporan Amerika.

Intercept mengatakan pada hari Sabtu (25/11) bahwa Biden berusaha untuk menghapus semua pembatasan penggunaan persediaan senjata AS yang kurang diketahui di Zionis Israel yang ditetapkan Pentagon untuk digunakan dalam konflik regional, yang sebelumnya diizinkan untuk diakses oleh rezim Zionis Israel secara terbatas.Langkah tersebut termasuk dalam permintaan anggaran tambahan Gedung Putih, yang dikirim ke Senat pada 20 Oktober, menurut laporan itu.“Permintaan ini akan memungkinkan pengalihan semua kategori barang pertahanan,” kata anggaran yang diusulkan.War Reserve Stockpile Allies-Israel (WRSA-I) dibentuk pada tahun 1980-an untuk memasok peralatan kepada Amerika Serikat jika terjadi perang regional, yang merupakan simpul terbesar dalam jaringan persediaan senjata asing de facto AS. Gudang-gudang ini dikendalikan oleh serangkaian persyaratan yang ketat.Berdasarkan kondisi yang diuraikan dalam persyaratan ini, rezim Zionis Israel dapat memanfaatkan persediaan senjata tersebut dan membeli senjata dengan biaya rendah jika subsidi bantuan militer AS digunakan secara efektif.Laporan tersebut mencatat bahwa dengan WRSA-I, Biden berupaya untuk menghapus hampir semua pembatasan yang berarti terhadap persediaan dan transfer senjata ke Zionis Israel, dengan rencana untuk mencabut pembatasan terhadap senjata yang sudah usang atau berlebih, menghapuskan batasan pengeluaran tahunan untuk mengisi kembali persediaan, menghapuskan pembatasan pengeluaran senjata. pembatasan khusus, dan membatasi pengawasan kongres.Semua perubahan dalam rencana anggaran Biden akan bersifat permanen, kecuali pencabutan batas belanja, yang dibatasi pada tahun fiskal 2024. Perubahan ini akan terjadi dalam hubungan perdagangan senjata yang sudah diselimuti kerahasiaan.DPR telah mengesahkan undang-undang yang mencerminkan permintaan Gedung Putih bulan lalu, dan kini diajukan ke Senat.“Dengan menghapuskan persyaratan agar pasal-pasal tersebut dinyatakan berlebihan, hal ini juga akan meningkatkan tekanan yang ada pada kesiapan militer AS untuk memberikan lebih banyak senjata kepada Zionis Israel,” kata Josh Paul, yang merupakan direktur urusan kongres dan masyarakat Departemen Luar Negeri AS. Biro Urusan Politik-Militer, selama lebih dari 11 tahun.Paul, yang pengunduran dirinya bulan lalu karena bantuan militer AS ke Zionis Israel menyebabkan kehebohan di Washington, mengakui bahwa “permintaan dana tambahan darurat dari Presiden, pada dasarnya akan menciptakan saluran pipa yang mengalir bebas untuk menyediakan barang-barang pertahanan apa pun ke Israel hanya dengan menempatkan mereka di timbunan WRSA-I, atau timbunan lainnya yang ditujukan untuk Zionis Israel.”Menurut para ahli, permintaan Gedung Putih akan mempersulit Kongres atau masyarakat untuk memantau transfer senjata AS ke Zionis Israel.Berdasarkan undang-undang AS, harus ada pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Kongres sebelum penyerahan senjata, namun permintaan anggaran Biden akan memungkinkan hal ini dipersingkat dalam keadaan “luar biasa”.Dalam sebuah laporan pada bulan Januari lalu, The New York Times, mengutip para pejabat AS dan Zionis Israel, mengungkapkan bahwa Pentagon mengirim ratusan ribu peluru artileri ke Ukraina dari apa yang disebut sebagai persediaan darurat Amerika di Israel untuk membantu memenuhi kebutuhan Ukraina akan peluru artileri di Zionis Israel untuk perang dengan Rusia.AS telah menjadi pendukung setia Zionis Israel selama beberapa dekade, baik secara diplomatis maupun militer. Setiap tahun, AS memberikan sekitar $4 miliar dukungan militer kepada rezim tersebut dan sejak pecahnya perang antara Zionis Israel dan Hamas bulan lalu, AS mengirimkan tambahan bantuan militer sebesar $14 miliar.Pada awal November, outlet berita Amerika Bloomberg menyatakan bahwa Pentagon diam-diam telah meningkatkan bantuan militernya ke Zionis Israel, termasuk rudal dan peralatan yang lebih canggih seperti ribuan rudal Hellfire, yang telah digunakan secara luas oleh Zionis Israel dalam perang Gaza.Pada hari Sabtu (25/11) dalam panggilan telepon dengan Menteri Urusan Militer Zionis Israel, Yoav Gallant, Kepala Pentagon Lloyd J. Austin menggarisbawahi dukungan AS yang tak tergoyahkan untuk Zionis Israel dan menerima kabar terbaru ketika gencatan senjata sementara terus berlanjut di Jalur Gaza yang terkepung setelah hampir tujuh minggu perang genosida Zionis Israel. .Menurut kementerian kesehatan yang berbasis di Gaza, hampir 15.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan melukai sekitar 36.000 lainnya. 7.000 warga Palestina masih hilang.[IT/r]