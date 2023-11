IRGC Mencegat Kapal Perang AS di Perairan Teluk, Memaksanya Mengubah Arah

USS Dwight D. Eisenhower

IslamTimes - Komandan Angkatan Laut IRGC mengatakan pasukan maritim Iran mengirim drone menuju USS Dwight D. Eisenhower dan memaksanya mendaratkan helikopternya sebelum mengubah arahnya.

Sebuah kapal induk AS yang memasuki perairan Teluk terpaksa mengubah arahnya dan mendaratkan helikopternya setelah menerima peringatan langsung dari angkatan laut Iran, kata komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam di Iran, Jenderal Alireza Tangsiri, pada hari Senin (27/11).Komando Pusat AS (CENTCOM) mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa kelompok penyerang AS yang dipimpin oleh kapal induk USS Dwight D. Eisenhower melewati Selat Hormuz menuju perairan Teluk.CENTCOM menambahkan bahwa kelompok penyerang tersebut akan melakukan patroli untuk “menjamin kebebasan navigasi” di sepanjang jalur perairan internasional utama, serta mendukung “persyaratan CENTCOM di seluruh wilayah.”Brigadir Jenderal Alireza Tangsiri mengungkapkan bahwa angkatan laut mengirimkan drone ke kapal perang Amerika ketika kapal tersebut bertemu dengan kapal militer IRGC, memaksa kapal Amerika tersebut menuju ke arah selatan Teluk “sesuai dengan instruksi kami” setelah memaksa kapal tersebut mendaratkan helikopternya.[IT/r]