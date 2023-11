Moskow: AS Mencoba Mengatur Kudeta di Rusia 

Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov

IslamTimes - Amerika semakin fokus untuk mengobarkan kerusuhan di Rusia dan berniat menggulingkan kepemimpinan negara tersebut, demikian klaim Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov menuduh Washington mendukung perubahan kepemimpinan di negaranyaKonfrontasi antara Moskow dan Washington telah menjadi kenyataan yang harus dihadapi, TASS mengutip pernyataan Ryabkov pada hari Selasa (28/11).“AS tidak hanya mengobarkan perang hibrida terhadap Rusia,” kata wakil menteri tersebut, “tetapi juga menunjukkan peningkatan fokus pada perubahan kepemimpinan di sini, mengorganisir kudeta internal Rusia.”Politisi dan media Barat secara terbuka merayakan apa yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin ketika kelompok militer swasta Wagner melancarkan upaya pemberontakan yang gagal pada musim panas lalu. Meskipun Washington membantah terlibat dalam peristiwa tersebut, laporan selanjutnya mengklaim bahwa badan intelijen Barat telah mengetahui rencana pemberontakan tersebut sebelumnya.Ketegangan antara AS dan Rusia meningkat tajam ketika Moskow memulai operasi militernya di Ukraina pada Februari 2022. Washington kemudian menjatuhkan sanksi luas terhadap Moskow dan memberi Kiev bantuan militer dan bantuan lainnya senilai puluhan miliar dolar. Presiden AS Joe Biden telah menyatakan bahwa dukungan Amerika terhadap Ukraina akan bertahan “selama diperlukan.”Komentar Ryabkov tentang “perang hibrida” menggemakan pernyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Sergey Shoigu pada Forum Keamanan Xiangshan ke-10 di China pada bulan Oktober.“Barat secara terbuka mengambil tindakan untuk menimbulkan ‘kekalahan strategis’ terhadap Rusia dalam perang hibrida yang dilancarkan terhadap kita. Ukraina secara sinis dipilih sebagai pendobrak, dan diberi peran hanya sebagai bahan habis pakai,” kenang Shoigu.Rusia menegaskan bahwa pengiriman persenjataan buatan Barat ke Kiev menjadikan AS dan negara-negara NATO lainnya secara de facto ikut serta dalam konflik tersebut.[IT/r]