Politico: Pentagon Berjuang untuk Membiayai Pembangunan di Timur Tengah 

FA-18E Super Hornet

IslamTimes - Militer AS harus puas dengan anggaran sementara yang membekukan pendanaan pertahanan pada tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya.

Pentagon sedang berjuang mencari dana untuk membiayai pembangunan militer di Timur Tengah di tengah konflik Hamas-Israel akibat kebuntuan di Kongres AS, yang sejauh ini tidak dapat menyetujui pendanaan pertahanan penuh, Politico melaporkan pada hari Selasa (28/11).Departemen Pertahanan AS, bersama dengan banyak lembaga federal lainnya, kini beroperasi berdasarkan rancangan undang-undang pendanaan sementara yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden awal bulan ini untuk mencegah potensi penutupan pemerintah. Langkah tersebut, yang tidak memenuhi permintaan Biden untuk memberikan tambahan dana untuk Israel dan Ukraina, juga membekukan jenis belanja pertahanan lainnya pada tingkat tahun sebelumnya.Juru bicara Pentagon Chris Sherwood mengatakan kepada Politico bahwa karena tidak ada yang merencanakan pengerahan kembali pasukan AS secara besar-besaran ke Timur Tengah setelah serangan Hamas terhadap Zionis Israel pada 7 Oktober, militer “harus menarik uang dari rekening operasi dan pemeliharaan yang ada.” Ini berarti lebih sedikit dana untuk latihan dan pengerahan yang telah direncanakan.“Kami menyembunyikannya,” kata juru bicara itu.Sejak awal krisis Timur Tengah, Amerika telah mengerahkan dua kapal induk dengan pengawal, sistem rudal dan pertahanan udara tambahan, lebih dari 1.000 tentara, dan kapal selam rudal bertenaga nuklir kelas Ohio ke wilayah tersebut.Penumpukan militer terjadi ketika Amerika menyatakan dukungan tegas kepada Israel dalam konfliknya dengan kelompok bersenjata Palestina Hamas, serta kekhawatiran bahwa permusuhan dapat menyebabkan eskalasi regional besar yang melibatkan Iran dan organisasi Islam yang memiliki hubungan dengan Teheran.Para pejabat pertahanan AS sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran mengenai kebuntuan kongres tersebut, dan memperingatkan bahwa kurangnya pendanaan dapat merugikan tidak hanya program pembuatan kapal dan pengadaan, namun juga basis industri itu sendiri.Berbicara kepada Defense News, Wakil Wakil Menteri Pertahanan Radha Plumb tidak mengesampingkan kemungkinan “efek domino tambahan dari penundaan,” dan mencatat bahwa pemasok bisa sangat terpukul oleh hal ini.Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Bill LaPlante memperingatkan potensi PHK di perusahaan kontraktor karena kurangnya pendanaan Pentagon.Menurut Politico, jika anggota parlemen AS tidak dapat meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran penuh pada musim semi, Pentagon dan departemen federal lainnya harus memotong keseluruhan pengeluaran mereka sebesar 1%.[IT/r]