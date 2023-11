Henry Kissinger Former US Secretary of State and Nobel Peace Prize winner

IslamTimes - Mantan Menteri Luar Negeri AS dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Henry Kissinger meninggal dunia pada usia 100 tahun pada hari Rabu (29/11).

Diplomat terkenal dan pemikir kebijakan luar negeri berpengaruh itu meninggal di rumahnya di Connecticut, kata perusahaan konsultannya, Kissinger Associates, dalam sebuah pernyataan.Setelah berhenti dari militer, Kissinger memperoleh gelar PhD di Universitas Harvard dan mengajar hubungan internasional sebelum menjadi penasihat keamanan nasional utama Presiden Richard Nixon pada tahun 1969.Dia akhirnya menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah Nixon dan penggantinya, Presiden Gerald Ford.Seorang negosiator terampil yang berkomitmen pada realisme, Kissinger berperan penting dalam meningkatkan hubungan AS dengan Uni Soviet pada tahun 1970an dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan Washington dengan China.Dengan kepemimpinan Kissinger, pelonggaran pembatasan perjalanan dan perdagangan terhadap Beijing oleh pemerintahan Nixon berperan penting dalam memulai kebangkitan China menjadi negara dengan perekonomian industri.Pada tahun 1973, Kissinger berbagi Hadiah Nobel Perdamaian dengan diplomat Le Duc Tho karena merundingkan Perjanjian Perdamaian Paris, yang memfasilitasi penarikan pasukan AS dari Vietnam. Pada tahun 1974, ia membantu merundingkan perjanjian pelepasan entitas Zionis "Israel" dengan Suriah dan Mesir, yang secara resmi mengakhiri Perang Yom Kippur.Kissinger tetap aktif setelah meninggalkan jabatannya, memberikan ceramah dan wawancara, di mana dia mengomentari urusan dunia. Salah satu perjalanan terakhirnya adalah kunjungan ke Beijing pada Juli 2023, di mana ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ia juga berulang kali memperingatkan AS dan China bahwa jika mereka melanjutkan kebijakan luar negeri mereka saat ini, mereka berisiko terjerumus ke dalam konfrontasi militer terbuka.Mengenai konflik Ukraina, Kissinger menggambarkan keputusan Barat yang menawarkan Kiev jalan menuju NATO sebagai “kesalahan besar” yang berujung pada permusuhan. Meskipun diplomat veteran tersebut menentang keanggotaan Ukraina dalam blok militer pimpinan AS sebelum konflik, ia kemudian mengubah pendiriannya, dengan alasan bahwa netralitas negara tersebut “tidak lagi berarti” di tengah pertempuran yang sedang berlangsung.Tahun lalu, ia juga menyarankan agar Ukraina melepaskan klaim teritorialnya atas Krimea dan memberikan otonomi kepada Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk – yang kini semuanya merupakan wilayah Rusia – untuk mencapai perdamaian, sebuah gagasan yang berulang kali ditolak oleh Kiev.[IT/r]