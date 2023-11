Penasihat Utama Iran: 'Kabur yang Memalukan' dari Kawasan Menunggu AS

Iranian Major General Yahya Rahim Safavi

IslamTimes - Penasihat militer senior Sayyid Ali Khamenei menegaskan bahwa akibat yang tidak dapat dihindari bagi pasukan pendudukan AS di Suriah dan Irak adalah sebuah “kabur” yang mencerminkan skenario yang terjadi di Afghanistan.

Penasihat militer utama Pemimpin Revolusi Islam Sayyid Ali Khamenei memuji Front Perlawanan di wilayah tersebut dan memperingatkan pasukan pendudukan AS di wilayah tersebut akan mengalami nasib serupa dengan yang mereka alami di Afghanistan, yang diwakili oleh “kabur yang memalukan”.Mayor Jenderal Iran Yahya Rahim Safavi menyatakan, “Perlawanan masyarakat dan pemerintah Irak dan Suriah menyebabkan kekalahan Daesh (ISIS/ISIL), tentara bayaran Amerika dan Zionis ini, [dan] perlawanan rakyat Afghanistan menyebabkan kekalahan AS di Afghanistan dan pelarian mereka yang memalukan. Hal ini menyebabkan kegagalan AS dalam rencana menggulingkan pemerintah Suriah.”Rahim Safavi melanjutkan dengan menekankan bahwa berkurangnya pasukan AS di Irak dan Suriah dapat dikaitkan dengan perlawanan aktif di negara-negara tersebut. Dia menambahkan bahwa, pada akhirnya, pasukan Amerika ditakdirkan untuk mundur dari Irak dan Suriah, serupa dengan penarikan mereka dari Afghanistan.Saat ini, hampir 900 tentara Amerika dikerahkan di Suriah pada Februari 2021 dan 2.500 lainnya di Irak, kehadiran yang diklaim Washington untuk memerangi teroris ekstrem di kedua negara. Namun AS telah lama menggunakan dugaan “ancaman ISIS” sebagai dalih untuk melanjutkan pendudukan ilegalnya di wilayah timur laut Suriah.Hal ini dilakukan karena dua alasan: untuk menggoyahkan pemerintah Suriah dan melakukan penjarahan sistematis terhadap sumber daya minyak negara tersebut.Pejabat senior militer Iran juga menunjukkan bahwa kekalahan rezim Zionis Israel dalam perang 33 hari dan 55 hari di Jalur Gaza, serta kemundurannya setelah Operasi Badai al-Aqsa, disebabkan oleh Perlawanan di Palestina.Dia menyoroti bahwa konsep perlawanan di dunia Islam berfungsi sebagai faktor penting untuk membina persatuan umat Islam dalam upaya pembebasan al-Quds.Dalam beberapa minggu terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam sentimen anti-AS di kawasan ini, yang dipicu oleh dukungan tegas Washington terhadap tindakan Zionis Israel di Jalur Gaza.Pemimpin Republik Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei menyatakan, Operasi Badai Al-Aqsa telah menggagalkan rencana AS untuk mengambil alih wilayah tersebut.“Peristiwa bersejarah Badai Al-Aqsa ini bertentangan dengan rezim Zionis namun bertujuan untuk de-Amerikanisasi. Peristiwa ini benar-benar berhasil mengacaukan tabel kebijakan Amerika di kawasan, dan Insya Allah jika Badai ini terus berlanjut maka akan menyapu bersih keluar dari seluruh meja,” katanya.Agresi Zionis “Israel” terhadap Gaza, katanya, tidak hanya mendiskreditkan pendudukan tersebut tetapi juga mendiskreditkan Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, serta budaya dan peradaban Barat pada umumnya.“Tindakan biadab dan kejam yang dilakukan rezim Zionis dalam kejahatannya terhadap rakyat Gaza, tidak hanya menghancurkan reputasi rezim tersebut, tapi juga Amerika Serikat. Hal ini merenggut reputasi beberapa negara ternama Eropa, dan juga merusak reputasi budaya dan peradaban Barat,” ujarnya.[IT/r]