Bocoran: AS Menguliahi Israel atas Perang Gaza 

Destruction caused by Israeli air strikes in Khan Yunis, Gaza

IslamTimes - Zionis Israel kekurangan “penghargaan” untuk melanjutkan perjuangan melawan Hamas selama berbulan-bulan dan perlu mengubah taktiknya di selatan Gaza, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada pertemuan kabinet perang pada hari Kamis (30/11), menurut Channel 12 Israel.

Pertempuran tidak bisa berlangsung berbulan-bulan, kata Menteri Luar Negeri BlinkenBlinken berada di Yerusalem untuk bertemu dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet yang mengawasi perang terhadap kelompok militan Palestina. Beberapa kutipan dari pertemuan tersebut entah bagaimana sampai ke Channel 12, stasiun TV komersial paling populer di Israel, yang menayangkan kutipan tersebut pada Kamis malam.“Anda tidak dapat beroperasi di Gaza selatan seperti yang Anda lakukan di utara. Ada dua juta warga Palestina di sana,” kata Blinken, menurut terjemahan dari bahasa Ibrani yang diposting oleh Times of Israel.“Anda perlu mengevakuasi lebih sedikit orang dari rumah mereka, lebih akurat dalam melakukan serangan, tidak menyerang fasilitas PBB, dan memastikan bahwa ada cukup kawasan lindung,” tambah diplomat AS tersebut. “Dan jika tidak? Kemudian tidak menyerang di tempat yang terdapat penduduk sipil.”Ketika Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan bahwa seluruh masyarakat Zionis Israel bersatu mendukung tujuan pembongkaran Hamas, “meskipun itu memakan waktu berbulan-bulan,” Blinken menjawab, “Saya rasa Anda tidak pantas mendapatkan pujian atas hal itu.”Kutipan yang bocor tersebut juga mengungkapkan bahwa Israel tidak ingin Otoritas Palestina memerintah Gaza, karena mereka “mendukung, mendidik, dan mendanai teror,” menurut Netanyahu.Blinken mengatakan AS memahami hal itu, tetapi “negara-negara lain di kawasan ini perlu mengetahui apa yang Anda rencanakan,” karena “Cara terbaik untuk mematikan sebuah ide adalah dengan menghadirkan ide yang lebih baik.”Washington mendukung serangan Israel terhadap Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian sekitar 1.200 warga Zionis Israel. Namun, sejak saat itu, pemerintah AS menghadapi reaksi publik atas kematian sekitar 16.000 warga Palestina di wilayah tersebut, banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, Blinken telah “menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat terhadap hak Zionis Israel untuk melindungi diri dari kekerasan teroris sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan mendesak Zionis Israel untuk mengambil segala tindakan yang mungkin untuk menghindari kerugian sipil.”Blinken juga mendesak “langkah segera untuk meminta pertanggungjawaban ekstremis pemukim atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat” dan mengatakan AS “tetap berkomitmen pada langkah nyata untuk memajukan negara Palestina yang hidup dalam perdamaian, kebebasan, dan keamanan bersama Israel,” menurut Juru bicara departemen Kementerian Luar Negeri Matthew Miller.[IT/r]