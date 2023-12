Laporan: AS Memberi “Israel” Lebih dari 70 Ribu Senjata Sejak 1950

US's Israel weapons

Data baru telah menjelaskan sejauh mana dukungan militer AS terhadap mesin perang entitas apartheid Zionis “Israel” selama tujuh dekade terakhir.

Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberi entitas tersebut lebih dari 70.000 senjata – pesawat terbang, kendaraan darat, rudal, dan bom – melalui bantuan militer antara tahun 1950 dan 2022.Entitas Zionis “Israel” adalah penerima terbesar pendanaan militer luar negeri AS, dengan sebagian besar bantuan tersebut datang dalam bentuk hibah senjata, menurut analisis Axios dari Database Transfer Senjata Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm [SIPRI]. Analisis tersebut dirilis pada hari Rabu (29/11).“Saya pikir ini adalah asumsi yang aman untuk mengatakan bahwa senjata AS digunakan secara luas dalam operasi Zionis ‘Israel’ di Gaza saat ini,” Elias Yousif, pakar transfer senjata AS di Stimson Center, mengatakan kepada Time awal bulan ini.Sepanjang tahun ini, laporan tersebut mengatakan bahwa AS telah menyediakan setidaknya 16 jenis senjata kepada entitas tersebut. Namun, jenis dan jumlah senjata tidak diketahui publik karena kerahasiaan pengiriman AS.Para ahli mengatakan senjata-senjata Amerika ini kemungkinan besar digunakan secara luas oleh pasukan Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” (IOF) terhadap warga Palestina di Gaza.Entitas Zionis“Israel” adalah penerima bantuan luar negeri AS terbesar sejak Perang Dunia II.Sejak Nakba, AS telah memberikan dana ekonomi dan militer sebesar $260 miliar kepada entitas “Israel”.Laporan tersebut muncul di tengah perang yang dilancarkan rezim Zionis “Israel” terhadap rakyat Gaza sejak 7 Oktober, yang sejauh ini telah merenggut nyawa lebih dari 15.500 warga Palestina. Rezim juga meningkatkan serangannya terhadap Tepi Barat yang diduduki sejak awal perang.[IT/r]