'Israel' Mempertanyakan Kesetiaan Joe Biden, Meski Terlibat dalam Genosida

Joe Biden US President and Benjamin Netanyahu PM Zionist Israel

IslamTimes - Zionis Israel menimbulkan spekulasi mengenai motivasi Joe Biden ketika pendiriannya goyah dan seruan untuk memperpanjang gencatan senjata.

Laporan Politico baru-baru ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesetiaan pemerintah Barat kepada Zionis "Israel", khususnya pemerintahan Joe Biden, yang telah menimbulkan spekulasi di kalangan warga Zionis Israel mengenai ketegasan sikap Presiden AS tersebut.Sejak Operasi Badai Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober, dunia telah menyaksikan perubahan sikap terhadap perang di Gaza, dan meskipun sebagian besar pemerintah Barat menegaskan kembali “hak Zionis Israel untuk mempertahankan diri,” banyak juga yang memilih untuk mendukung gencatan senjata setelah peristiwa mengerikan dengan jumlah korban tewas di Gaza.Biden adalah orang pertama yang berani membela Zionis “Israel” dan memberinya lampu hijau untuk melakukan serangan apa pun yang diinginkannya. Berkali-kali, dia tidak pernah gagal untuk mengingatkan semua orang setiap kali ada kemungkinan bahwa AS akan mendukung Zionis “Israel”.Secara pribadi, pemerintahan Biden menyarankan Benjamin Netanyahu untuk menunda invasi, dengan harapan bahwa berlalunya waktu akan mengarah pada pengurangan rencana militer Zionis “Israel”. Di tengah meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, sekutu Barat, yang dipimpin oleh Emmanuel Macron dari Perancis, menyerukan penghentian permusuhan, untuk memperpanjang gencatan senjata empat hari dan meningkatkan tekanan pada Zionis “Israel” untuk menghentikan atau secara signifikan mengurangi operasi militernya.Sikap Biden berubah ketika pemerintahannya menunjukkan keterbukaan untuk melakukan gencatan senjata yang diperpanjang, menunjukkan keraguan yang jelas antara mendukung Zionis “Israel” tanpa syarat dan membatasi serangannya terhadap Gaza.Akibatnya, menurut laporan tersebut, spekulasi di Zionis “Israel” mengenai motivasi pemerintahan Biden, termasuk potensi pertimbangan pemilu yang dipengaruhi oleh Partai Demokrat progresif, para pemimpin Arab, dan Eropa, telah meningkat.Hal ini terjadi di tengah skeptisisme di kalangan politisi Zionis Israel terhadap keandalan Presiden Biden, mengutip sejarah inkonsistensi dan kecenderungannya untuk berpindah posisi. Sentimen dalam "Tel Aviv" terangkum dalam pepatah, "Biden adalah sahabat Anda sampai ia tidak menjadi sahabat Anda lagi."Zionis Israel terus membicarakan konsekuensi gencatan senjata dan ketakutan akan pembalasan Hamas. Laporan tersebut juga menyoroti ketidakmampuan Biden untuk menepati janjinya, dengan mengatakan bahwa dia "berbicara dengan muluk-muluk, namun bertindak dengan hati-hati."Para pejabat Israel juga bertanya lebih jauh apakah Zionis “Israel” adalah “sandera saluran pencernaan Biden,” karena klaim bahwa pengambilan keputusan Biden didasarkan pada “firasatnya” juga dibagikan.Baca selengkapnya: Perselisihan AS-Israel meningkat karena genosida di Gaza: Berbagai laporanBiden hanya menyebutkan gencatan senjata dalam bidang pembebasan sandera Zionis Israel, bukan sebagai solusi permanen, dan bukan sebagai sentimen yang menguntungkan bagi Gaza.Sebaliknya, Biden justru menunjukkan dukungan penuh terhadap Zionis "Israel". Pada tanggal 26 November, Gedung Putih menuntut agar semua batasan senjata dan amunisi yang diperbolehkan bagi "Israel" dari persediaan AS dicabut, demikian ungkap sebuah laporan oleh The Intercept.Pencabutan batasan tersebut merupakan bagian dari usulan anggaran tambahan Gedung Putih, yang diberikan kepada Senat pada tanggal 20 Oktober. “Permintaan ini akan memungkinkan pengalihan semua kategori barang pertahanan,” menurut anggaran yang diusulkan.Juga pada bulan Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutkan kemungkinan mobilisasi di Gaza. Menurut orang AS yang diberi pengarahan mengenai pertukaran tersebut, Biden tidak memperingatkannya untuk melakukan hal tersebut.Meskipun pemerintah AS khawatir mengenai “krisis kemanusiaan yang luar biasa” di Gaza yang tidak dapat ditangani oleh dunia, mereka tidak menyarankan untuk menghentikan semua operasi militer namun menyarankan Zionis “Israel” untuk berperang lebih cepat dan melancarkan serangan yang lebih tepat ke Gaza, The New York Times melaporkan hanya beberapa hari yang lalu.Zionis 'Israel' hanya menginginkan kebrutalanOphir Falk, penasihat kebijakan luar negeri Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa jika AS tidak menyadari "ancaman Hamas" dan jika perang berakhir dengan kelangsungan hidup Hamas, maka "siklus kekerasan" tidak akan pernah berhenti, dan "siklus kekerasan" Zionis Israel tidak akan pernah berhenti. "Keberadaannya" akan selalu terancam.Dia menambahkan bahwa penghentian permusuhan “bukanlah suatu pilihan,” dan menyatakan, “Ini bukanlah perang Bibi; ini adalah perang Israel."Secara internal, rasa haus Zionis "Israel" akan darah terlihat jelas, dengan hanya 10% warga Zionis Israel yang mendukung penghentian sementara upaya pembebasan tawanan, sementara 44% menyerukan perundingan tanpa jeda, dan 27% menolak perundingan dan hanya memilih pertempuran saja.[IT/r]