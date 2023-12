Pasukan ‘Israel’ Menggunakan Dokter Gaza sebagai ‘Perisai Manusia’ Selama Penggerebekan Kompleks Al-Shifa

Doctor al-Shifa hospital in Gaza

IslamTimes - Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit al-Shifa di Gaza selama pengepungan dan pemboman Zionis Israel terhadap kompleks tersebut menggambarkan bagaimana pasukan Zionis 'Israel' menggunakan mereka sebagai “sandera” ketika mereka menyerbu rumah sakit tersebut, dan kemudian menahan kepala rumah sakit, bersama dengan lebih dari 20 personel medis lainnya dari Gaza, dalam apa yang disebut oleh seorang petugas medis Palestina sebagai “perang terhadap rumah sakit.”

Setelah berminggu-minggu pemboman intensif terhadap kompleks medis terbesar di Jalur Gaza utara, militer Zionis 'Israel' menyetujui permintaan evakuasi bagi staf dan pasien ke wilayah kantong selatan, yang diajukan melalui koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia [WHO] dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. .Ketika konvoi ambulans yang dipimpin PBB tiba di pos pemeriksaan yang didirikan oleh pasukan Zionis 'Israel' di jalan yang menghubungkan Jalur Gaza utara ke wilayah selatan, mereka dihentikan, digeledah, dan diinterogasi selama tujuh jam, di hadapan kepala al-Shifa. kompleks medis, Dr. Mohammed Abu Silmiya, ditahan bersama sekitar lima dokter lainnya.Bahkan sebelum dievakuasi, Abu Silmiya ditahan dan diinterogasi dua kali oleh petugas Zionis ‘Israel’ di dalam Rumah Sakit al-Shifa.Marwan Abu Saada, seorang dokter yang diinterogasi bersamanya, berbicara kepada Middle East Eye tentang “jam-jam yang mengerikan” ketika tentara Zionis ‘Israel’ menahan mereka dan menggunakannya sebagai tameng manusia di dalam rumah sakit."Selama beberapa hari, pesawat Zionis 'Israel' terus membom berbagai gedung dan departemen rumah sakit. Quadcopter menembak langsung ke arah orang-orang, termasuk pasien dan pengungsi. Orang-orang terbunuh di dalam rumah sakit," Abu Saada, kepala departemen bedah di Rumah Sakit al-Shifa, kata.“Mereka mengepung rumah sakit selama lima hari sebelum menyerbu departemennya. Mereka menahan kami [di area tertentu] dan mengancam kami [untuk dijadikan sasaran].”“Ketika mereka menyerbu gudang, mereka menggunakan kami [dokter] sebagai perisai manusia untuk masuk dan menggeledah gudang tersebut. Mereka menemukan karyawan pemeliharaan teknis di sana dan menginterogasi mereka, sebelum mereka menahannya.”Saat berpindah dari satu departemen ke departemen lain dan mencari di berbagai kantor dan ruangan rumah sakit, pasukan Zionis ‘Israel’ membawa beberapa dokter bersama mereka.“Kami merasa bahwa kami adalah sandera, digunakan untuk [melindungi] tentara ‘Israel’. Mereka membawa saya dan Dr. Abu Silmiya dan menginterogasi kami. Mereka tidak menggunakan kekerasan terhadap saya atau Dr. Abu Silmiya. Namun mereka menginterogasi Dr. Abu Silmiya dua kali,” lanjut Abu Saada.Dokter mengatakan pasukan Zionis ‘Israel’ menanyai dia dan Abu Silmiya tentang keberadaan anggota Hamas atau sandera di kantor rumah sakit atau apakah ada aktivitas yang dilakukan Hamas di al-Shifa.“Kami mengatakan tidak karena kami belum pernah melihat anggota Hamas di sana. Mereka mengepung kami di rumah sakit selama lima hari, dan pada malam gencatan senjata, saya kembali ke rumah, dan pasien serta beberapa anggota staf medis dievakuasi ke selatan,” kata Abu Saada.Pada tanggal 22 November, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan pihaknya diberitahu oleh PBB bahwa mereka telah berkoordinasi dengan WHO untuk mengevakuasi pasien dari Kompleks Medis al-Shifa dan memindahkan mereka ke wilayah selatan.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian pada hari berikutnya, juru bicaranya, Ashraf al-Qidra, mengutuk penahanan anggota staf medis saat mereka mengevakuasi kota tersebut, dan menyatakan "penghentian total koordinasi dengan WHO mengenai evakuasi orang-orang tersebut, sisa staf yang terluka dan medis sampai [mereka] menyerahkan laporan yang mengklarifikasi apa yang terjadi, dan [sampai] pembebasan para tahanan.”“Kami terkejut konvoi itu dihentikan di pos pemeriksaan pendudukan yang memisahkan Jalur Gaza utara dan selatan selama tujuh jam,” bunyi pernyataan itu.“Para pasien, rekan mereka, dan staf medis yang menemani mereka dihadang dengan kekerasan yang berlebihan oleh pasukan pendudukan Zionis ‘Israel’. Mereka akhirnya menahan beberapa dari mereka, termasuk kepala kompleks medis al-Shifa, Dr. Mohammed Abu Silmiya."Menurut al-Qidra, Abu Silmiya tidak meninggalkan rumah sakit atau bertemu keluarganya sejak awal perang.“Dia menolak meninggalkan rumah sakit sampai pasien terakhir [dievakuasi],” ujarnya dalam pernyataan lain.Pada hari Senin, kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan pihak berwenang 'Israel' telah memperpanjang penahanan Abu Silimiya selama 45 hari lagi untuk interogasi lebih lanjut.Sehari setelah kampanye penahanan, pasukan Zionis ‘Israel’ mengebom pembangkit listrik Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza utara.Selama berminggu-minggu, rumah sakit tersebut menjadi sasaran serangan udara dan artileri yang telah menghancurkan sebagian besar departemennya dan mengakibatkan pembunuhan dan cederanya ratusan pasien, pengungsi, dan profesional kesehatan.Fadel Naim, seorang dokter yang menyaksikan serangan itu, mengatakan quadcopter Zionis ‘Israel’ membunuh pasien dan membuat orang-orang terpaksa mengungsi di dalam rumah sakit.“Quadcopter itu melayang di ketinggian rendah di atas kepala orang-orang di dalam [halaman] rumah sakit. Terjadi penembakan hebat terhadap orang-orang,” kata ginekolog dan dekan fakultas kedokteran di Universitas Islam Gaza kepada MEE.“Banyak dokter dan profesional kesehatan telah diinterogasi dan ditahan.”“Setiap orang Palestina bisa ditahan, tapi mereka menahan dokter terutama karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan informasi yang bisa membuktikan tuduhan mereka tentang perlawanan. Mereka menginterogasi dokter tersebut untuk mendapatkan informasi dan rincian tentang orang lain.”Naim mengatakan, sejak awal penyerangan, ia menyaksikan atau mendengar banyak dokter yang terbunuh atau terluka.“Rekan-rekan kami banyak yang langsung dibunuh. Setiap hari kami mendengar nama dokter lain yang terbunuh. Banyak dokter yang pernah menjadi mahasiswa kami juga dibunuh atau ditahan,” ujarnya.Di rumah sakit al-Awda di Jalur Gaza utara, Adnan Radi, seorang dokter kandungan dan ginekolog, mengatakan ‘Israel’ telah “menyatakan perang terhadap rumah sakit di jalur tersebut.”“Saya menyebutnya perang terhadap rumah sakit – mereka ingin melancarkan perang terhadap staf medis. Namun semua tuduhan pendudukan terbukti salah setelah mereka menyerbu dan menggeledah rumah sakit al-Shifa dan Indonesia,” kata Radi kepada MEE.“Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya belum pernah melihat satu orang bersenjata pun di dalam rumah sakit mana pun.”“Kami diserang dan rumah sakit langsung dibom. Kami membayar mahal karena bersikeras melanjutkan pekerjaan kami meskipun serangan terus-menerus, kami kehilangan kolega, dokter, dan pasien.”“Rumah sakit diserang meskipun kami tidak memiliki siapa pun yang berafiliasi dengan [faksi Palestina] di dalamnya, kami bahkan tidak memindahkan orang-orang yang mengungsi di rumah sakit seperti rumah sakit lain, kami hanya memiliki pasien, pendamping mereka, dan profesional kesehatan.”Radi, yang rumahnya di Lingkungan al-Rimal di pusat Kota Gaza hancur akibat serangan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak dapat meninggalkan rumah sakit dan mengungsi ke wilayah selatan Jalur Gaza, bahkan selama jeda pertempuran.Rumah Sakit Al-Awda saat ini menjadi satu-satunya tempat di wilayah utara Jalur Gaza yang menyediakan layanan kesehatan bagi wanita hamil, jelasnya.“Kami menerima sekitar 5.000 persalinan setiap bulannya, dan para perempuan dari berbagai wilayah di Kota Gaza dan wilayah utara lainnya harus berjuang keras untuk mencapai rumah sakit. Saya telah bekerja di rumah sakit tanpa henti selama 48 hari dan situasinya semakin memburuk. daripada suram,” katanya.“Kami tidak bisa meninggalkan rumah sakit. Ada sekitar 55.000 wanita hamil di Gaza yang membutuhkan perawatan medis terus-menerus, dan kami adalah satu-satunya yang saat ini menyediakan layanan ini setelah semua rumah sakit lain berhenti beroperasi.”Menurut Radi, empat dokter, dua pasien, dan dua pendamping pasien tewas dalam pemboman langsung ‘Israel’ terhadap departemen rumah sakit."Ini adalah perang yang mengungkap kepalsuan nilai-nilai dunia, propaganda mereka yang berbicara tentang hak asasi manusia dan hak-hak perempuan, serta pidato-pidato palsu mereka tentang perlindungan staf medis dan rumah sakit," katanya.“Perang ini mengungkapkan segalanya.”Setidaknya 26 profesional kesehatan dari Gaza saat ini ditahan oleh ‘Israel’, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.