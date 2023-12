RI Gandeng Arab-Brunei Wujudkan Pelayaran Berstandar Internasional

Islam Times - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menjalin kerja sama dengan Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Asosiasi Internasional Bantuan Kelautan untuk Otoritas Navigasi dan Mercusuar (IALA). Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilaksanakan di sela-sela Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris, Selasa (28/11/2023).

“Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan pelayaran nasional,” ujar Menhub RI Budi Karya Sumadi.Kementerian Perhubungan RI telah menandatangani MoU pertama dengan Otoritas Transportasi Umum Kerajaan Arab Saudi. MoU ini, berjudul The Recognition of STCW Certificates, bertujuan mewujudkan pengakuan internasional terkait pendidikan dan pelatihan maritim, sertifikat keahlian pelaut, dan sertifikat kesehatan untuk bekerja di atas kapal.“Kita ingin memastikan bahwa pelaut Indonesia menerima pelatihan dengan kualitas terbaik yang mematuhi standar internasional dan berkontribusi terhadap kelangsungan keselamatan laut kita,” tambah Budi.Kemudian, MoU kedua ditandatangani bersama Otoritas Maritim dan Pelabuhan Brunei Darrusalam. Judul dokumen itu Concerning Cooperation In The Field Of Merchant Shipping and Port Operations. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kolaborasi di bidang pelayaran niaga dan operasional pelabuhan.“Kerja sama ini diharapkan memberikan peluang terbukanya konektivitas laut yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antarnegara, serta hubungan antarmasyarakat kedua negara,” kata Budi, menjelaskan.MoU dengan IALA, yang difokuskan pada bidang kemaritiman, mencakup pekerjaan untuk menjaga keandalan perangkat keselamatan pelayaran dan meningkatkan kualitas SDM pelayaran sesuai standar internasional. IALA, yang berbasis di Saint Germain En Laye, dekat Paris, diakui secara global karena peran signifikannya dalam membentuk peraturan, terutama terkait bantuan navigasi dan pelayanan lalu lintas kapal. Sesuai dengan tugasnya, IALA akan menyediakan dan mengoperasikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP) di perairan Indonesia, serta mengembangkan konsep e-Navigation.“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi kenavigasian serta perlindungan maritim laut di perairan Indonesia,” tutup Budi.