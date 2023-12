Mantan Presiden Rusia: Kepala Pentagon Mengungkapkan ‘Rahasia Militer’ 

US Secretary of Defense Lloyd Austin

IslamTimes - Kepala Pentagon Lloyd Austin tampaknya telah mengungkapkan tujuan sebenarnya dari dukungan negaranya terhadap Ukraina dan hal itu tidak ada hubungannya dengan membela “demokrasi” atau bahkan melawan Rusia, namun mengarah pada modernisasi kompleks industri militer AS, misalnya. Hal ini diungkapkan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Lloyd Austin mengakui tujuan sebenarnya dari dukungan Ukraina adalah modernisasi industri militer AS, kata Dmitry MedvedevMedvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Nasional negara itu, melalui platform media sosial X pada hari Minggu (3/12), mengomentari pidato yang dibuat oleh Austin di Forum Pertahanan Nasional Reagan di AS.“Kami telah meluncurkan apa yang disebut Angkatan Darat sebagai ‘upaya modernisasi paling ambisius dalam hampir 40 tahun’ untuk basis industri pertahanan kami,” kata bos Pentagon tersebut dalam acara tersebut.Sekitar $50 miliar dari permintaan anggaran tambahan kami akan disalurkan melalui basis industri pertahanan kami. Dan hal ini akan menciptakan atau mendukung puluhan ribu lapangan kerja yang baik di Amerika di lebih dari 30 negara bagian. Hal ini termasuk pembuatan rudal di Arizona; kendaraan di Wisconsin dan Indiana; dan peluru artileri di Pennsylvania, Ohio, dan Texas.Pernyataan Menteri Pertahanan, yang juga seorang pensiunan jenderal, secara efektif merupakan pengakuan atas tujuan sebenarnya Washington, kata Medvedev, yang menunjukkan bahwa Austin yang “tulus” mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan “rahasia militer” AS yang sebenarnya.Seorang yang lugas dan berpikiran sederhana, sang jenderal tanpa ragu menyatakan alasan keterlibatan AS dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.AS tidak didorong oleh keinginan untuk membantu menghentikan Ukraina agar tidak “menghilang dari peta dunia” atau oleh niat untuk memperjuangkan “demi demokrasi melawan tirani,” katanya. Selain itu, AS tampaknya bahkan tidak termotivasi oleh tujuan yang diproklamirkan berulang kali yaitu “bahkan menghadapi Rusia untuk mengurangi kapasitas pertahanannya,” ungkap mantan presiden tersebut.“Ternyata, ini semua tentang pengiriman barang-barang pertahanan untuk meningkatkan produksi militer dan menciptakan lapangan kerja. Dan, mungkin, tentang keuntungan besar yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pemerintahan Biden dari hal ini,” tulis Medvedev.[IT/r]