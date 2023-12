Dewan Keamanan PBB Hari Ini Akan Melakukan Pemungutan Suara Mengenai Gencatan Senjata di Gaza

UN Security Council

Pemungutan suara untuk mendorong gencatan senjata segera di Gaza akan diselesaikan hari ini dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan Pasal 99 dalam piagam PBB minggu ini.Juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan bahwa Guterres telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron serta rekan-rekan mereka dari beberapa negara lain sejak Rabu (6/12).Pasal 99 memberi wewenang kepada Guterres untuk "menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional".Pembaruan terbaru dari resolusi tersebut, sebagaimana dikonfirmasi oleh AFP, menyebut kondisi kemanusiaan di Gaza sebagai “bencana besar” dan “menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.” Mereka juga mendesak perlindungan warga sipil, pembebasan segera dan tanpa syarat semua tawanan, dan akses kemanusiaan ke Jalur Gaza.Guterres, yang dikenal karena berusaha membujuk AS untuk terlibat dalam diskusi mengenai krisis kemanusiaan dan mendukung gencatan senjata komprehensif sejak Zionis “Israel” melanjutkan agresinya terhadap Gaza pada bulan Desember, menghadapi hambatan karena penolakan Washington untuk bertindak tegas. Sebagai tanggapan, Guterres terpaksa menerapkan Pasal 99.'Yang terbaik yang bisa kami lakukan'Hal ini terjadi karena empat rancangan sebelumnya telah ditolak oleh Dewan Keamanan.Amerika Serikat mengklaim bahwa mengusulkan resolusi baru pada saat ini tidak akan “berguna”.Wakil Duta Besar AS, Robert Wood, menyatakan, "Sekali lagi, kami berpikir bahwa hal terbaik yang dapat kami lakukan, untuk situasi di lapangan, adalah membiarkan diplomasi diam-diam di balik layar yang sedang terjadi terus berlanjut. ".Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menggambarkan situasi dua hari lalu sebagai situasi kemanusiaan yang “apokaliptik”, dan menekankan tingginya risiko kekejaman yang dilakukan oleh Zionis “Israel”.“Warga sipil di Gaza terus menerus dibombardir oleh Israel dan dihukum secara kolektif – menderita kematian, pengepungan, kehancuran dan perampasan kebutuhan paling penting manusia seperti makanan, air, pasokan medis yang menyelamatkan nyawa dan kebutuhan penting lainnya dalam skala besar,” katanya. dalam konferensi pers.“Warga Palestina di Gaza hidup dalam kengerian yang semakin mendalam,” kata Turk, setelah mengutip rekan-rekannya yang melihat negara Gaza sebagai “apokaliptik”.Dia mengatakan 1,9 juta dari 2,2 juta orang yang tinggal di daerah kantong Palestina telah terpaksa mengungsi dan didorong ke tempat-tempat yang jumlahnya semakin berkurang dan padat penduduk di Gaza selatan, dalam kondisi yang tidak berkelanjutan dan tidak sehat.[IT/r]