Pentagon: Houthi Mengerahkan Drone Bawah Permukaan Air untuk Pertama Kalinya 

CENTCOM

IslamTimes - Pemberontak Houthi di Yaman telah mencoba menggunakan drone submersible untuk pertama kalinya, namun drone tersebut hancur dalam gelombang serangan koalisi pimpinan AS di wilayah Yaman pada akhir pekan, demikian klaim Komando Pusat AS.

Pemberontak Yaman dilaporkan telah memperluas persenjataan mereka setelah berjanji untuk meniru “eskalasi dengan eskalasi” Barat.Angkatan Laut AS melakukan serangkaian lima serangan, mengenai tiga rudal jelajah Houthi, sebuah kapal permukaan nirawak (USV) dan satu kapal bawah air nirawak (UUV) pada hari Sabtu, CENTCOM mengumumkan di X (sebelumnya Twitter) pada hari Minggu (18/2).“Ini adalah penggunaan UUV pertama yang dilakukan Houthi sejak serangan dimulai pada 23 Oktober,” tulis militer AS, mengklaim bahwa UUV tersebut menghadirkan “ancaman nyata” terhadap kapal Angkatan Laut AS dan kapal komersial di wilayah tersebut.Sejak awal operasi militer Zionis Israel di Gaza, militan Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah mengganggu banyak kapal yang berlayar di Laut Merah. Sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Gaza, kelompok Houthi bersumpah akan menyerang kapal mana pun yang mereka temukan terkait dengan Zionis Israel, sampai pengepungan terhadap Gaza berhenti.Sebagai tanggapan, AS meluncurkan koalisi maritim internasional untuk berpatroli di Laut Merah yang dijuluki “Penjaga Kemakmuran,” dengan tujuan melindungi jalur pelayaran. Sejak pertengahan Januari, AS dan Inggris telah melakukan beberapa serangan udara dan laut terhadap “beberapa fasilitas penyimpanan bawah tanah, komando dan kendali, sistem rudal, lokasi penyimpanan dan operasi UAV, radar, dan helikopter” di Yaman dalam sebuah serangan. upaya untuk “menurunkan kemampuan Houthi” untuk menyerang kapal militer dan kapal dagang.Kelompok Houthi berjanji untuk “menghadapi eskalasi dengan eskalasi” dan memperluas daftar target potensial mereka dengan memasukkan kapal dagang milik Amerika dan Inggris. Meskipun sejauh ini belum ada rudal Houthi yang mengenai kapal Angkatan Laut AS, kelompok tersebut telah meluncurkan sejumlah rudal dan drone terhadap kapal koalisi pimpinan AS di Laut Merah.Serangan terhadap angkutan Terusan Suez – rute yang biasanya mencakup sekitar 15% pelayaran komersial dunia – telah memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari Laut Merah dan berlayar di sekitar pantai Afrika, karena menghadapi peningkatan biaya dan melonjaknya premi asuransi.Pada hari Minggu (18/2), kapal lain yang berlayar di lepas pantai Yaman dihantam, menurut Operasi Perdagangan Maritim Inggris. Nakhoda kapal melaporkan “ledakan di dekat kapal yang mengakibatkan kerusakan,” dan menyatakan bahwa semua awak kapal selamat.[IT/r]