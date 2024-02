Operasi Yaman di Laut Merah Berdampak pada Perekonomian Inggris: Harga Bahan Bakar Melonjak

Aqil missile

IslamTimes - Warga Inggris merasakan dampak dari dukungan pemerintah Inggris terhadap entitas Zionis Israel dan operasi pembalasan pro-Palestina yang dilakukan pasukan Yaman di Laut Merah.

Harga bensin dan solar telah melonjak di seluruh Inggris menyusul serangan balasan angkatan bersenjata Yaman terhadap kapal-kapal AS dan Inggris, serta kapal-kapal Zionis Israel di Laut Merah, untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.Media Inggris melaporkan kenaikan bensin sebesar 3,2p per liter dan kenaikan solar sebesar 4p per liter, karena kapal tanker bahan bakar terpaksa menghindari Terusan Suez dan malah melakukan perjalanan di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan karena meningkatnya ketegangan di Laut Merah dan Laut Arab yang strategis.Dalam tiga minggu menjelang 18 Februari, harga bensin naik menjadi 143,4p per liter, sementara solar naik menjadi 152p, menurut Royal Automobile Club (RAC), yang menggambarkan situasi tersebut sebagai “mengkhawatirkan” bagi pengendara.Meskipun beban finansial yang dialami pengemudi mobil berbahan bakar bensin di Inggris telah berkurang selama tiga bulan terakhir, dengan harga yang turun kembali dari 157p menjadi di bawah 140p pada pertengahan Januari, kenaikan yang terjadi baru-baru ini merupakan sebuah kemunduran. Harga solar juga turun sebesar 15p, dari 163p pada awal Oktober menjadi sedikit di bawah 148p pada akhir Januari, namun masih lebih murah pada sebagian besar musim panas sebelumnya.“Berita bahwa harga bahan bakar telah mencapai titik terendah dan kini kembali naik adalah berita buruk bagi pengemudi, dan mungkin juga bagi perekonomian dan tingkat inflasi di masa depan,” kata Simon Williams, juru bicara bahan bakar RAC.RAC mengaitkan kenaikan harga bahan bakar baru-baru ini dengan serangan di Laut Merah oleh pasukan Yaman dan penutupan kilang Inggris untuk pemeliharaan.Seorang pejabat senior Yaman telah memperingatkan Uni Eropa agar tidak “bermain api” ketika blok tersebut meluncurkan misi militer angkatan laut di Laut Merah. Angkatan bersenjata Yaman telah menargetkan kapal-kapal Zionis Israel dan mereka yang menuju pelabuhan Zionis Israel sejak November sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza.Menurut jaringan televisi Yaman al-Maseera, angkatan bersenjata Yaman telah melakukan 30 operasi angkatan laut sejak 19 November 2023, menargetkan 32 kapal, termasuk tiga kapal milik rezim Zionis Israel, 13 kapal AS, enam kapal Inggris, dan 10 kapal menuju ke Israel. pelabuhan Zionis Israel.Pendudukan Zionis Israel telah membunuh lebih dari 29.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai sekitar 70.000 lainnya di Gaza sejak melancarkan serangan gencar yang didukung AS pada 7 Oktober 2023.Ibrahim Mohammad al-Deilami, duta besar Yaman untuk Iran, menyatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan menyerang sasaran AS dan Inggris ‘yang berada dalam jangkauan tembak’ sebagai tanggapan atas tindakan agresi mereka baru-baru ini terhadap wilayah Yaman.Operasi Yaman yang pro-Palestina telah menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran memutarbalikkan wilayah Afrika bagian selatan untuk menghindari Laut Merah, yang biasanya membawa sekitar 12 persen perdagangan maritim global.Tentara Yaman telah mengklarifikasi bahwa hanya kapal Zionis Israel, AS, dan Inggris yang menjadi sasaran, sehingga menjamin keamanan kargo negara lain.[IT/r]