Laporan: Universitas Cambridge Menginvestasikan Jutaan Dolar pada Perusahaan-perusahaan yang Terlibat dalam Perang Israel di Gaza

Cambridge University investing millions in firms involved in Israel’s war on Gaza

IslamTimes - Universitas Cambridge dilaporkan menginvestasikan jutaan dolar pada perusahaan-perusahaan yang mempersenjatai, mendukung, dan mengambil keuntungan dari perang brutal Zionis Israel di Jalur Gaza yang terkepung.

Dalam sebuah laporan pada hari Rabu (21/2), situs web Middle East Eye yang berbasis di London mengatakan bahwa perguruan tinggi terkaya di Universitas Cambridge – Trinity College – telah menginvestasikan jutaan dolar di perusahaan-perusahaan Amerika, Inggris dan Jepang yang terlibat langsung dalam perang genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap wilayah Palestina.Laporan tersebut, mengutip informasi yang diperoleh berdasarkan Freedom of Information Act, mencatat bahwa Trinity, yang merupakan perguruan tinggi konstituen Universitas Cambridge, telah berinvestasi sebesar £61,735 ($78,089.84) di perusahaan senjata terbesar Zionis Israel, yang dikenal sebagai Elbit Systems, hingga akhir tahun. 2023.Perusahaan dan kontraktor teknologi militer tersebut memproduksi 85 persen drone dan peralatan darat yang digunakan oleh tentara Zionis Israel.Setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Zionis Israel mungkin melakukan genosida di Jalur Gaza, raksasa perdagangan Jepang Itochu memutuskan hubungan dengan Elbit awal bulan ini.Sebagian besar buldoser yang digunakan militer Zionis Israel untuk menghancurkan rumah dan bangunan warga Palestina dibuat oleh perusahaan alat berat Caterpillar yang berbasis di AS, yang telah lama menjadi sasaran kampanye boikot.Trinity juga memiliki investasi senilai hampir £2,5 juta (sekitar $3,2 juta) di Caterpillar, kata laporan itu, seraya menambahkan bahwa perusahaan AS juga memproduksi komponen untuk tembok pemisah ilegal di Tepi Barat yang diduduki.Selain itu, Trinity telah menginvestasikan lebih dari £3,6 juta (sekitar $4,5 juta) di Toyota Corp Jepang, yang menjual kendaraan kepada militer Israel dan kementerian urusan militer Zionis Israel.Trinity juga telah menanamkan investasi sekitar £3 juta (sekitar $3,8 juta) pada konglomerat multinasional Amerika General Electric, yang memproduksi mesin, sistem mekanis, dan komponen yang sering digunakan oleh militer Israel dalam perangnya di Gaza saat ini.Menurut laporan tersebut, Trinity juga telah menginvestasikan hampir £458,000 ($579,000) di perusahaan manufaktur mesin pesawat Inggris Rolls-Royce, yang terlibat dalam produksi pesawat tempur siluman F-35 yang saat ini digunakan dalam perang Gaza, lebih dari £500,000 (sekitar $650.000) di perusahaan multinasional Inggris Barclays Bank, yang memiliki lebih dari £1 miliar ($1,2 miliar) saham di perusahaan-perusahaan yang mempersenjatai militer Zionis Israel.Perguruan tinggi Inggris ini juga telah menginvestasikan sebanyak £650,000 (lebih dari $800,000) di L3Harris Technologies, sebuah perusahaan teknologi Amerika, kontraktor pertahanan, dan penyedia layanan teknologi informasi, yang bertanggung jawab atas komponen yang diintegrasikan ke dalam sistem persenjataan yang digunakan oleh rezim pendudukan.Israel telah membunuh lebih dari 29.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 69.000 lainnya di Gaza sejak awal Oktober. Rezim menyulut mesin perang brutal tersebut pada 7 Oktober 2023, setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melakukan Operasi Badai Al-Aqsa terhadap entitas pendudukan.Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) pada hari Rabu (21/2) memperingatkan bahwa serangan berdarah Zionis Israel telah membuat trauma semua anak di wilayah Palestina.Selain itu, badan-badan PBB untuk anak-anak, pangan dan kesehatan memperingatkan dalam pernyataan bersama pada hari Senin bahwa setidaknya 90 persen anak-anak balita di Gaza terkena satu atau lebih penyakit menular.[IT/r]