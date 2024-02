NYT: Ribuan Pejuang Hamas di Gaza Utara, Sebagian Besar Terowongan Masih Utuh

Palestine Resistance movement remains active

IslamTimes - The New York Times mengatakan setidaknya 5.000 pejuang Hamas masih berada di Jalur Gaza utara, baik di atas maupun di bawah tanah, dan gerakan Perlawanan masih aktif di sana.

The New York Times mengutip para pejabat AS yang mengatakan bahwa sebagian besar jaringan terowongan Hamas masih utuh, dan bahwa Zionis "Israel tidak akan mampu mencapai, di masa mendatang, tujuannya untuk menghilangkan kemampuan militer kelompok tersebut."Surat kabar Amerika menekankan bahwa setidaknya 5.000 pejuang Hamas masih berada di Jalur Gaza utara, baik di atas maupun di bawah tanah, dan bahwa gerakan Perlawanan tetap aktif di sana, mampu meluncurkan roket ke Zionis “Israel” dan menyerang pasukan infanteri Zionis Israel.Laporan tersebut menyoroti bahwa meskipun lebih dari 29.000 warga Palestina terbunuh, lingkungan tinggal mereka rata dengan tanah, “keluarga-keluarga musnah, anak-anak menjadi yatim piatu, dan sekitar 1,7 juta orang terpaksa mengungsi,” tujuan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk “menghancurkan Hamas” masih “sulit dipahami”, hingga saat ini. dan mantan pejabat keamanan Zionis Israel.Gedung Putih sebelumnya telah menyebutkan bahwa meskipun “tujuan yang dapat dicapai” bagi Zionis “Israel” adalah “menghilangkan ancaman militer yang ditimbulkan oleh Hamas”, namun menghilangkan sepenuhnya kelompok tersebut mungkin tidak dapat dicapai.Pejabat Zionis Israel dan AS 'terkejut' dengan terowongan Hamas: NYTPada pertengahan Januari, The New York Times mengungkapkan rincian mendalam mengenai keterkejutan yang diungkapkan oleh beberapa pejabat Zionis Israel dan Amerika mengenai terowongan di Gaza yang digunakan oleh gerakan Perlawanan Palestina, Hamas.Satu terowongan di Gaza cukup besar untuk dilewati oleh seorang pemimpin senior Hamas. Yang lainnya panjangnya kira-kira tiga lapangan sepak bola. Pasukan pendudukan Zionis Israel mengklaim mereka menemukan tangga spiral di bawah rumah seorang pemimpin tertinggi Hamas, yang mengarah ke sebuah terowongan sedalam tujuh lantai.Rekaman video dan foto terowongan tersebut menunjukkan mengapa pasukan Zionis Israel takut terhadap terowongan tersebut sebelum serangan gencar mereka di Gaza.Pasukan pendudukan sekarang mempunyai alasan untuk percaya bahwa masih banyak lagi terowongan di bawah Gaza dan para pejabat AS dan Zionis Israel telah menyatakan keterkejutannya atas “cakupan, kedalaman, dan kualitas” terowongan-terowongan tersebut, bahkan beberapa peralatan yang digunakan oleh Hamas untuk membangun terowongan-terowongan tersebut.Pejabat senior Zionis Israel secara anonim mengatakan kepada NYT bahwa jaringan tersebut diperkirakan memiliki panjang antara 350 dan 450 mil, yang merupakan pengecualian untuk wilayah dengan titik terpanjang sekitar 25 mil. Dua petugas juga memperkirakan ada sekitar 5.700 lubang berbeda yang menuju ke terowongan.Aaron Greenstone, mantan perwira CIA dengan pengalaman di Timur Tengah menyatakan bahwa Hamas memanfaatkan "waktu dan sumber daya selama 15 tahun terakhir untuk mengubah Gaza menjadi sebuah benteng."Menurut Greenstone, terowongan tersebut kini dianggap sebagai "mimpi buruk bawah tanah" bagi pasukan Zionis Israel.Para pejabat Zionis Israel mengakui bahwa menghancurkan terowongan-terowongan tersebut bukanlah sebuah "tugas yang mudah", karena terowongan-terowongan tersebut perlu dipetakan, diperiksa untuk mencari tawanan, dan tidak hanya dirusak tetapi dibuat tidak dapat diperbaiki lagi. Upaya baru-baru ini untuk menghancurkan terowongan dengan membanjirinya dengan air laut tidak berhasil.Para pejabat juga memperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menonaktifkan sistem terowongan Hamas.[IT/r]