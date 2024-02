AS dan Inggris Jatuhkan Sanksi pada Anggota IRG dan Ansarullah

US, UK sanctions

IslamTimes - Amerika Serikat dan Inggris telah mengumumkan sanksi terhadap anggota tinggi Pengawal Revolusi Islam (IRG) Iran dan beberapa anggota gerakan perlawanan Ansarullah di Yaman.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan atas penargetan kapal-kapal yang terkait dengan Zionis “Israel” di Laut Merah.Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (27/2) bahwa Brigadir Jenderal Mohammad Reza Fallahzadeh, wakil komandan Pasukan Quds IRG, dan Ibrahim al-Nashiri, seorang anggota Ansarullah, telah dimasukkan dalam daftar sanksi Washington.Departemen tersebut juga memasukkan Cap Tees Shipping Co., Ltd ke dalam daftar hitam, yang memiliki dan mengoperasikan kapal untuk pengiriman komoditas Iran, atas tuduhan memberikan dukungan kepada Pasukan Al-Quds dan gerakan perlawanan Yaman.Dan Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan sanksi Inggris menargetkan Fallahzadeh, tiga unit Pasukan Al-Quds serta Ali Hussein Badr al-Din al-Houthi, komandan pasukan keamanan Yaman, dan Said al-Jamal, seorang pemodal yang mengepalai jaringan tersebut. kapal.Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menuduh Iran mendukung gerakan perlawanan Yaman dan mengklaim Republik Islam “memikul tanggung jawab” atas serangan terbaru yang dilakukan militer Yaman terhadap kapal milik Zionis “Israel” atau berlayar ke wilayah pendudukan di Laut Merah.Iran dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kekuatan perlawanan di seluruh kawasan tidak menerima perintah dari Republik Islam dan bertindak secara independen atas kemauan mereka sendiri.Serangan maritim tersebut telah memaksa beberapa perusahaan pelayaran dan minyak terbesar untuk menangguhkan transit melalui salah satu rute perdagangan maritim terpenting di dunia.Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan serangan terhadap Yaman sejak awal Januari, setelah Washington dan sekutunya menawarkan dukungan penuh kepada Zionis “Israel” di tengah serangan pasukan Yaman terhadap kapal-kapal tersebut di Laut Merah.[IT/r]