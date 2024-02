NYT: 'Israel' Kalah di Beberapa Bidang

Israel soldier

IslamTimes - Sebuah laporan dari The New York Times menggarisbawahi kegagalan Zionis Israel di Jalur Gaza dan menyoroti meningkatnya kemarahan publik global yang ditujukan kepada Washington dan 'Tel Aviv'.

Dalam laporan The New York Times, Kolumnis Amerika Thomas Friedman menyoroti bahwa Zionis "Israel" kalah dalam tiga sisi. Ia menyatakan bahwa entitas pendudukan telah kehilangan narasi global bahwa mereka terlibat dalam perang yang adil, dan menambahkan bahwa “Mereka tidak memiliki rencana untuk keluar dari Gaza, sehingga pada akhirnya akan tenggelam ke dalam pasir di sana dengan pendudukan permanen yang pasti akan mempersulit hubungan dengan semua sekutu dan teman-teman Arabnya di seluruh dunia.”Friedman menjelaskan bahwa Zionis “Israel” juga kalah secara regional dari Iran dan Perlawanan Lebanon di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, yang menekan perbatasan utara, selatan, dan timur Palestina yang diduduki.Menurutnya, satu-satunya solusi bagi Zionis “Israel” adalah “solusi dua negara”, yang ia yakini akan memperkuat hubungan pendudukan dengan sekutu Arabnya.Namun, ia memperingatkan bahwa jika Zionis “Israel” gagal menemukan solusinya, maka akan “membahayakan diplomasi selama puluhan tahun untuk membuat dunia mengakui hak orang-orang Yahudi atas penentuan nasib sendiri dan pertahanan diri di tanah air bersejarah mereka.”Dalam pesannya kepada Presiden AS Joe Biden dan rakyat Zionis Israel, Friedman menekankan bahwa "Saya melihat semakin cepat terkikisnya posisi Zionis Israel di antara negara-negara sahabat – tingkat penerimaan dan legitimasi yang dengan susah payah dibangun selama beberapa dekade," memperingatkan bahwa "jika Biden tidak hati-hati, posisi global Amerika akan anjlok bersamaan dengan posisi Zionis Israel.”Dia menambahkan, “Saya kira Zionis Israel atau pemerintahan Biden tidak sepenuhnya menghargai kemarahan yang meningkat di seluruh dunia, yang dipicu oleh media sosial dan tayangan televisi, atas pembunuhan ribuan warga sipil Palestina, terutama anak-anak, oleh pasokan senjata AS."Freidman menyoroti bahwa setiap hari ada seruan baru untuk melarang Zionis "Israel" mengikuti kompetisi atau acara akademik, seni, dan atletik internasional. Meskipun demikian, banyak sekutu Israel yang kini berdoa bagi gencatan senjata untuk menghindari seruan dari rakyat dan pemilih mereka atas dukungan mereka terhadap Zionis “Israel” di tengah agresi yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah merenggut nyawa ribuan orang.Dia mengakhiri laporannya dengan menyatakan simpati atas "dilema strategis yang dihadapi Zionis Israel pada 7 Oktober". Dia mencatat bahwa ketika jumlah martir Palestina meningkat, operasi tersebut tampak seperti penggiling daging manusia, dengan tujuan nyata untuk mengurangi populasi guna memudahkan kontrol atas Jalur Gaza oleh Zionis “Israel”.[IT/r]