Dalam Ketakutan setelah Pembunuhan Soleimani, AS Menghabiskan $12 Juta untuk Melindungi Dua Pembantu Trump

Former President Donald Trump of the United States, foreground, and his National Security Advisor John Bolton

IslamTimes - Dinas Rahasia AS dilaporkan membayar lebih dari $12 juta untuk melindungi dua penasihat keamanan mantan Presiden Donald Trump karena takut akan “kemungkinan ancaman” terhadap nyawa mereka dari Iran sebagai balas dendam atas pembunuhan komandan tinggi Iran Jenderal Qassem Soleimani.

John Bolton dan Robert O’Brien menerima perlindungan selama hampir satu tahun setelah mereka meninggalkan jabatan mereka, jaringan televisi CBS melaporkan pada hari Selasa (27/2).Total biaya perlindungan untuk kedua individu adalah $12,280,324, menurut serangkaian laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang diperoleh CBS.Laporan DHS tidak menyebutkan nama Iran, namun laporan CBS mengatakan “Bolton dan O’Brien menerima perlindungan karena kemungkinan ancaman” dari Iran.Menurut dokumen DHS, perlindungan tersebut melibatkan “agen khusus yang berdedikasi, 24 jam sehari, yang mencakup rumah dan kantor mereka, serta perjalanan domestik dan luar negeri.”Pejabat seperti Bolton dan O’Brien biasanya tidak menerima tingkat perlindungan ini setelah mereka meninggalkan jabatannya, CBS melaporkan.Bolton awalnya tidak menerima perlindungan setelah dia meninggalkan Gedung Putih.Menurut dokumen tersebut, ia mulai mendapatkan perlindungan pada Desember 2021, setelah Trump – setelah ia meninggalkan jabatannya – mengarahkan Dinas Rahasia untuk memberikan perlindungan bagi O’Brien.Untuk periode yang berakhir 30 September 2021, biayanya $1.928.922. Presiden saat ini Joe Biden kemudian mengarahkan Dinas Rahasia untuk memperluas perlindungan terhadap kedua pria tersebut, menurut laporan DHS.Laporan tersebut hanya mencakup rentang waktu satu tahun yang berakhir pada tahun 2022. Beberapa pejabat terus menerima perlindungan dan melakukan hal tersebut hingga saat ini.Associated Press mengungkapkan memo kongres pada bulan Maret 2022 bahwa Departemen Luar Negeri telah menghabiskan $2 juta per bulan untuk memberikan keamanan sepanjang waktu kepada Menteri Luar Negeri Trump Mike Pompeo dan Brian Hook, mantan utusan AS untuk Iran.Ketika meninggalkan jabatannya, Trump juga mengarahkan Dinas Rahasia AS untuk memberikan perlindungan kepada kepala staf Mark Meadows dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin selama enam bulan, yang berakhir pada 20 Juli 2021, dengan biaya total $6.194.121 untuk kedua pria tersebut dan O’Brien.Trump adalah presiden Amerika Serikat ketika ia memerintahkan serangan udara yang membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, pada 3 Januari 2020.Ketika pangkalan AS di Ain Al-Asad di Irak dihantam oleh rudal Iran setelah pembunuhan tersebut, Washington yakin bahwa balas dendam Iran adalah hal yang serius.[IT/r]